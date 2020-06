Stregspiller forlader Mors-Thy efter næste sæson

MORS-THY:Stregspilleren Emil Bergholt forlader Mors-Thy Håndhold efter næste sæson. Han udnytter en mulighed i sin kontrakt til at skifte til en anden klub.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Mors-Thy Håndbold får kompensation for Emil Bergholt.

- Da vi forlængede Emils toårige kontrakt endnu et år i november sidste år, var det et krav, at han kunne komme videre efter den kommende sæson imod, at den nye klub betaler en økonomisk kompensation til Mors-Thy Håndbold. Det er sådan, det er i en forhandling, og det er de konditioner, vi arbejder under som Mors-Thy Håndbold i landets fornemmeste række, siger Henrik Hedegaard, der er sportsdirektør i Mors-Thy Håndbold, i pressemeddelelsen.

- Vi glæder os over, at Emil også i den kommende sæson kommer til at spille en afgørende rolle på vores hold, siger sportsdirektøren.

Emil Bergholt kom til Mors-Thy Håndbold fra TM Tønder forud for sæsonen 2019/2020 og havde kontraktudløb efter sæsonen 2021/2022, men forlader klubben et år før tid.