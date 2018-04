Strejke: Sådan rammes den nordjyske trafik

NORDJYLLAND: De kommunalt ansattes topforhandler, Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen, betegner situationen som "træls", og heller ikke kommunernes topforhandler Michael Ziegler er videre optimistisk.

For de to forhandlingsparter har igen og igen kunnet konstatere, at der fortsat er lang vej at gå i forhold til af få en strejke og efterfølgende lockout afværget.

Hvis forligsmand Mette Christensen tror på en løsning, har hun mulighed for igen at udskyde den varslede strejke med yderligere 14 dage. Så hvor datoen nu er 22. april, kan den blive udskudt til 6. maj.

Men hvis strejken udbryder, vil det få store konsekvenser for såvel de direkte involverede strejkende som dem, der gør brug af de mangeartede ydelser, der forventes ikke at blive tilbudt og udført.

Det er nemlig ikke kun på folkeskoleområdet og indenfor sundhedsvæsnet, en strejke vil kunne mærkes. Også trafikken vil blive hårdt ramt i såvel Nordjylland som hele Danmark.

Her får du en oversigt over, hvordan den nordjyske trafik vil blive påvirket:

Tog- og bustrafikken:

Konsekvensen af strejkevarslerne gør, at det kan blive nødvendigt at indstille al togtrafik i Danmark, hvis strejken måtte blive en realitet.

Banedanmark har ansvar for driften af togskinner på store strækninger af Nordjylland. Det drejer sig om jernbanenettet helt fra den sydlige del af regionen til nord via Hjørring til Frederikshavn samt Thybanen.

- Der vil ikke kunne køre tog på vores strækninger. Vi vil ikke have nok personale på arbejde til, at vi kan opretholde trafikken, så vi lukker helt ned, fortæller Christopher Mortensen, pressemedarbejder hos Banedanmark, til NORDJYSKE.

Peter Hvilshøj, administrerende direktør for Nordjyske Jernbaner, oplyser, at situationen vil være den samme for Skagensbanen og Hirtshalsbanen.

- Alle lokoførere er strejkevarslet, fortæller han.

Medarbejdere i forbindelse med bustrafik under Nordjyllands Trafikselskab rammes i modsætning til togdriften ikke af strejke. Det oplyser Mette Henriksen, presseansvarlig hos Nordjyllands Trafikselskab.

Hos såvel DSB som Nordjyske Jernbaner er meldingen, at fornyr man sit pendlerkort, ungdomskort eller lignende eller har en forudbetalt billet, så refunderes billettens pris. Man vil på de respektive hjemmesider kunne få oplyst, hvor og hvordan man søger om refusion, ifald konflikten udbryder.

Flytrafikken:

Medarbejderne hos Aalborg Lufthavn er ikke konfliktramt.

- Man kan aldrig forudsige noget hundrede procent, men som det ser ud nu, bliver vi ikke konfliktramt, siger direktør Søren Svendsen.

Der er varslet strejke hos vejrtjenesten DMI og Naviair, som er flyveledernes statsejede selskab.

- Vi har taget vores forholdsregler ud fra de oplysninger, som foreligger fra Trafikstyrelsen og DMI. Vi mener at kunne gennemføre flyvninger fra Aalborg Lufthavn, konstaterer Søren Svendsen.

Færgetrafikken:

Trafikken til og fra søs ser ikke ud til at blive ramt i forbindelse med en strejke.

Frederikshavn Havn driver infrastrukturen i forbindelse med færgetrafikken i Frederikshavn, og her forventes ikke problemer i forbindelse med en strejke.

- Vores 24-timers bemanding rammes ikke af en strejke, og vil vores servicemedarbejdere, som tager sig af rengøring og vedligeholdelse, blive strejkeramt, vil det ikke direkte gå ind og påvirke færgefarten, siger Jeppe Mariegaard Høgenhaug, maritim chef hos Frederikshavn Havn.

Fra Kenneth Hardam, port manager hos Stena Line Danmark i Frederikshavn, er meldingen, at der ikke ventes trafikale problemer i forbindelse med den operationelle del af færgetrafikken, da ingen overenskomstmæssige terminalmedarbejdere hos Stena Line vil blive strejkeramt.

- Vi vurderer ikke, at en strejke vil få indflydelse på vores virksomhed, bekræfter Jesper Waltersson, pressechef hos Stena Line.

Samme melding lyder fra Hirtshals Havn, som blandt andet servicerer Color Line.

- Vi er ikke udpeget på noget område, og det gælder også Color Line, oplyser administrerende direktør Jens Kirketerp Jensen, Hirtshals Havn.