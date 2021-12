Stribe af brande i Nordjylland efter stormen

NORDJYLLAND:Efter snestormen blev Nordjylland torsdag formiddag ramt af en stribe mindre brande. Det har ført til, at to personer nu skal betale bøder for uforsigtighed med ild.

Ingen af brandene har noget at gøre med hinanden.

Kl. 10.46 blev en brand opdaget i en villa på Skaarupvej nær Ravnkilde vest for Arden.

Ingen var hjemme, da ilden opstod, og huset er nu afspærret, da politiets teknikere skal forsøge at finde brandårsagen, oplyser vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi. Huset er brandskadet indvendigt.

Kort forinden, kl. 10.34, var der melding om brand på en altan på Jernbanegade i Hjørring. Her havde en mand sat ild til noget pap, men dog selv slukket ilden, inden politi og brandfolk nåede frem. Manden kan nu se frem til en bøde for uforsigtighed med brug af ild, oplyser politiet.

11.18 blev der alarmeret om brand i en villa på Heisesvej i det sydvestlige Aalborg. Der kom røg fra husets tag, og det viste sig at ilden var opstået i en ventilator på badeværelset. Formentlig på grund af en kortslutning.

En beboer i huset havde selv opdaget ilden, der havde bredt sig ind i loftskonstruktionen. Brandfolk måtte slå hul i tagplader og brække noget af loftet ned for at få slukket ilden, oplyser indsatsleder Henrik Christensen fra Nordjyllands Beredskab.

- Det var lidt komplekst at få styr på den brand, fortæller han.

Få minutter efter, kl. 11.25 fik beredskabet melding om brand i et værksted på en mindre gård nær Hæstrup syd for Hjørring. Under svejsearbejde på en fejemaskine gik der ild i maskinen, og beredskabet blev tilkaldt. De fik hurtigt slukket ilden.

Fejemaskinen udbrændte, og værkstedet blev sodskadet. Nu vanker der bøde til den mand, der svejsede på fejemaskinen, da han ved uforsigtighed startede branden, ifølge politiets vurdering.

Kl. 11.26 fik Nordjyllands Beredskab så melding om brand i en villa i Sennels øst for Thisted. Det viste sig, at ilden var opstået i en el-tavle, som blev ødelagt. Røgen havde bredt sig til et tagrum, men ilden nåede ikke at forvolde større skade, oplyser indsatsleder Nicolai Kanstrup fra Nordjyllands Beredskab.