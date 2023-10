Nordjysk glæde: Hæderspriser nærmest væltede ind

Bedste badehotel, bedste feriecenter, bedste lufthavn, bedste attraktion.

De var stribevis af hæder til Nordjylland ved det prestigefulde Danish Travel Awards 2023, som fandt sted i Cirkusbygningen i København onsdag.

Her blev der der uddelt hæder i hele 27 kategorier, og Nordjylland løb med fire af priserne.

Fårup Sommerland blev kåret som "bedste attraktion i Danmark", mens Skallerup Seaside Resort blev kåret som "bedste feriecenter i Danmark" - her var Landal Grønhøj Strand blandt de nominerede.

Svinkløv Badehotel blev kåret som "bedste badehotel i Danmark", mens Aalborg Lufthavn - igen - blev kåret som "bedste danske lufthavn".

Og Color Line, der sejler mellem Hirtshals og Norge, vandt i kategorien " bedste passagerrederi". Color Line er dog norskejet.

Priserne vækker begejstring blandt de nordjyske prismodtagere.

For eksempel skriver Skallerup Seaside Resort på sin Facebook-side: "Vi er utroligt stolte over denne titel, som i høj grad kan tilskrives vores medarbejderes dedikation og indsats for at skabe de bedste gæsteoplevelse".

Også i Fårup Sommerland er der stor glæde. Sommerlandet skriver på Facebook: "Vi er mega rørte og ydmyge og vildt, vildt glade for at vinde sådan en prestigefyldt pris og den betyder ekstra meget, fordi det er 3000 danskere, der er blevet adspurgt."