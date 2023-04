Strid i S: Hvem skal være borgmesterkandidat?

Tre undlod at stemme, men alle andre var enige: Lasse Frimand Jensen skal være ny borgmester i Aalborg.

Onsdag aften var der ekstraordinær generalforsamling i Socialdemokratiets afdeling i Nørresundby, og her var der ingen tvivl om, hvem der skal stå øverst på stemmesedlen, når der i november 2025 skal vælges ny borgmester.

På den anden side af fjorden - i partiforeningen i Centrum - er holdningen en anden. Her vil de hellere have Flemming Møller Mortensen - nuværende folketingsmedlem og tidligere minister - som ny borgmester.

- Lasse er vores mand. Han repræsenterer ungdom og erfaring. Lasse har igennem sine ni år i Aalborg Byråd vist, at han brænder for at udvikle hele Aalborg Kommune. Han kan sætte retning og lede byrådet igennem de store muligheder og udfordringer, Aalborg Kommune oplever i disse år, lyder det fra afdelingens formand, Zacharias Brix Madsen.

Nu er der mindst to kandidater til posten som borgmesterkandidat. Er det er problem?

- Det synes jeg ikke. Vi har et demokratisk parti, og nu er det op til medlemmerne.

Har der været noget pres på jer udefra for at pege på Flemming Møller Mortensen?

- Nej.

Lasse Frimand Jensen, der har været byrådsmedlem i ni år og nu er gruppeformand, er ikke overraskende glad for støtten fra Nørresundby.

- Nu har jeg både de nødvendige stillere, og samtidig fuld opbakning fra min kreds. Det er jeg stolt af, og jeg står godt inden afstemningen.

Lisbeth Lauritzen har meddelt at hun trækker sig som kandidat, og i stedet anbefaler medlemmerne at stemme på Flemming Møller Mortensen. Er du skuffet over den udmelding?

- Jeg blev i hvert fald meget overrasket over at høre det. Vi havde lige været til møde sammen, og der nævnte hun det ikke med et ord.

Har du oplevet noget pres på at du også skulle trække dit kandidatur?

- Overhovedet ikke. Det er der ingen, der har kommunikeret til mig. Tværtimod har jeg fået støtte fra mange af de socialdemokrater, jeg kender rundt omkring i landet.

Urafstemningen om hvem, der skal være borgmesterkandidat, går i gang i maj, og resultatet foreligger 6. juni.

Udover de to nævnte kandidater kan der komme endnu et navn på stemmesedlen. Nuværende rådmand, Nuuradiin S. Hussein, har endnu ikke bestemt, om han også vil stille op.

Hvis du ender med at tabe afstemningen, stopper du så i politik?

- Nej, uanset resultatet vil jeg gerne fortsætte i byrådet. Jeg synes, at jeg har meget at byde ind med, og flere visioner for kommunen, siger Lasse Frimand Jensen, der i øvrigt afviser, at kampen om borgmester-kandidaturet skulle være noget usædvanligt.

- Da Henning G. stoppede var Thomas Kastrup-Larsen den naturlige arvtager, men den forrige gang var der også kampvalg. Her var der fire kandidater til posten, så historien viser, at det ikke er noget, der splitter partiet.