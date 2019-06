Studenterne springer ud - og huerne skal luftes på gader og veje

NORDJYLLAND: Studenterne springer ud, og det betyder, at vi i øjeblikket og i de kommende uger kan se talrige studenterkørsler på gader og veje.

For en studenterhue skal fejres - men der er en række regler, som skal opfyldes, når man kører rundt med ladet fyldt af unge mennesker.

Sidste år kom en 19-årig mand alvorligt til skade i forbindelse med studenterkørsel ved Næstved, da han faldt af vognen, som fragtede de unge studenter. Det viste sig efterfølgende, at ulykken ikke skete på grund af vognen eller chaufførens kørsel, men ene og alene skyldtes kådhed fra den unge mands side.

- Chaufføren var pinligt ædru og kompetent, og køretøjet var godkendt til studenterkørsel.

Sådan sagde politikommissær Mads Justesen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi efterfølgende til sn.dk.

Sådan er reglerne for studenterkørsel

Det var også i 2018, flere unge studenter fra Nørresundby Gymnasium på deres studenterkørsel kom til skade i forbindelse med et uheld ved Svenstrup. Heller ikke her skete uheldet på grund af chaufførens kørsel eller køretøjet, men fordi en varebil foretog en overhaling af køretøjet og drejede skarpt ind foran lastbilen, da der kom en modkørende.

Der er en række regler, man skal overholde, hvis man arrangerer, deltager eller er chauffør i forbindelse med studenterkørsler - eller eksamenskørsel, som det retteligt hedder hos Færdselsstyrelsen:

Regler for eksamenskørsel Eksamenskørsel: Alle ungdomsuddannelser med en varighed af mindst to år er omfattet af reglerne om eksamenskørsel. Intet krav om politiets tilladelse: Eksamenskørsel forudsætter ikke en tilladelse udstedt af politiet. Eksamenskørslen kan umiddelbart gennemføres, når betingelserne i bekendtgørelse om eksamenskørsel optog mv. er overholdt. Godkendelse: Biler, der bliver anvendt til eksamenskørsel, skal være godkendt af en synsvirksomhed. Det betyder, at bilen såvel som eksamensindretningen skal godkendes. Begge godkendelser har hver en gyldighed på 1 år. Chauffører skal medbringe dokumentation for godkendelserne ved eksamenskørslen. Herudover gælder der yderligere regler, som du kan læse om i bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv. Forsikring: Ejeren af en bil, der bliver anvendt til eksamenskørsel, skal have tegnet forsikring, der dækker personskade på de befordrede passagerer. Chauffører skal ved eksamenskørslen medbringe dokumentation for tegnet forsikring. Hastighed: De gældende hastighedsbegrænsninger skal til enhver tid følges. Hastigheden må ikke overstige 40 km/t i tættere bebygget område og 60 km/t uden for tættere bebygget område. Derudover må eksamenskørslen ikke finde sted på motorvej eller motortrafikvej. Eksamenskørsel med veteranbiler: Dieseldrevne veteranbiler skal ikke leve op til de samme krav som øvrige dieseldrevne biler i miljøzonerne (København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg). Detaljer om miljøzonekravene og mulighederne for dispensation kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside. Kilde: Færdselsstyrelsen Vis mere mindre expand_more expand_less

Der kan komme stikprøver

Nordjyllands Politi har ikke en målrettet indsats i forhold til studenterkørsler.

- Vi vil standse køretøjerne stikprøvevis, men det bliver typisk, når de holder stille, så vi ikke generer de unge mennesker. Men vi har ikke planlagt aktioner imod dem, fortæller politikommissær Claus Kjær-Pedersen fra Færdselsafdelingen ved Nordjyllands Politi.

Nordjyllands Politi betragter ikke studenterkørslerne som et problem.

- Det kræver ikke mere overvågenhed. Vi har gode erfaringer med dem, som kører lokalt. Der kan selvfølgelig komme nogen udefra, hvor vi måske ved, at der kan være brodne kar, men generelt set får området ikke ekstra opmærksomhed, siger han.

Claus Kjær-Pedersen tilføjer, at politiet vil agere, hvis de får kendskab om, at en chauffør eller et selskab bryder reglerne for studenterkørsel.

- Det sker nogle gange, og så skrider vi ind, understreger han.