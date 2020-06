Studerende i Aalborg er garanteret egen bolig inden jul

AALBORG:Aalborg Kommune indfører en boliggaranti til alle nye studerende med start i efterårssemesteret. Det betyder, at nye studerende kommer foran i køen og tilbydes en kollegie- eller ungdomsbolig med indflytning i tidsrummet 1. august til 15. december.

Det skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Indtil de nye studerende får egen bolig, gælder kommunens tag-over-hovedet garanti, der betyder, at de studerende har et sted at bo fra dag et.

Der er dog visse krav, de studerende som ansøger som en bolig skal være opmærksom på. Garantien er tiltænkt enkeltpersoner. Er man to, der gerne vil bo sammen, kan man altså ikke få en bolig via ordningen. Der tilbydes som udgangspunkt kun 1-rums boliger, og man har ikke selv mulighed for at vælge. Man kan heller ikke forblive på garantilisten, hvis man takker nej til en bolig.

460 nye studiepladser i Nordjylland

Aalborg Kommunes borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) er begejstret for den nye boliggaranti.

- Med boliggarantien sikrer vi, at nye studerende kan få del i dem og forhåbentlig komme rigtig godt fra start på deres nye uddannelser. Vi ved alle, hvor vigtig det er, at der er ro på boligsituationen, når man skal begynde på en ny uddannelse - og måske endda i en ny by, siger han i pressemeddelelsen fra kommunen.

Boliggarantien skal ses i lyset af, at Folketingets partier har valgt at afsætte 165 millioner koner til ekstraordinært at oprette 4.500 flere studiepladser i 2020 og 2021 i Danmark - heraf 460 i Aalborg og Nordjylland.

De to store uddannelsesflagskibe Aalborg Universitet og Professionshøjskolen UCN får henholdsvis 11,6 og 4,1 millioner kroner, som giver mulighed for at oprette 370 og 90 ekstra studiepladser. Begge steder er det de tekniske fag, der får glæde af tilskuddet. Således er der flere studiepladser på vej til uddannelser inden for fx it, den grønne omstilling og byggeri.

Tilmelding til boliggaranti-listen kan ske fra. 1. juli 2020.