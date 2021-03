Stuehus omspændt af flammer - 14 brandfolk kæmper for at slukke ilden

SNESTED:Brandfolk fra stationen i Hurup og Thisted er tirsdag sidst på eftermiddagen rykket ud til brand på en landejendom på Jestrupvej vest for Hørdum i Thy.

Det var manden i huset, der slog alarm klokken 16.46, og da brandfolkene fra Hurup nåede frem, var huset overtændt. Der blev derfor kaldt efter forstærkning fra brandfolkene i Thisted.

Kort før klokken 18, fortæller indsatsleder Henrik Gade Jespersen, at huset stadig er overtændt.

- Der er en gasflaske i køkkenet, som vi kæmper med at få ud. Der er tre skorstene på huset, hvor der er fare for, at to af dem styrter sammen, og derfor skal vi passe meget på. Herudover forsøger vi at forhindre, at branden breder sig fra stuehuset og til et udhus, siger han.

Seks brandbiler er rykket ud, og i alt 14 brandfolk kæmper mod flammerne.

- Vi har stadig ikke branden helt under kontrol. Og der kommer nok til at gå noget tid, før ilden er helt slukket og vi får efterslukket, siger Henrik Gade Jespersen.

Han ved ikke, hvor branden er startet. Manden i huset kom selv ud, men er kørt til sygehuset for tjek for røgforgiftning. Konen i huset var på arbejde, da branden startede.