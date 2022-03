Styrelse åbner for årsopgørelser før tid

KØBENHAVN:Et par dage tidligere end planlagt har Skattestyrelsen fredag aften åbnet den digitale port ind til danskernes årsopgørelser.

Dermed kan 4,8 millioner borgere i Danmark nu tjekke deres årsopgørelser for 2021 via selvbetjeningen på hjemmesiden skat.dk.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Mange skal ikke selv gøre noget, når de får årsopgørelsen, da Skattestyrelsen får de fleste oplysninger automatisk fra blandt andet arbejdsgivere og banker.

Alligevel er det vigtigt, at man tjekker, at tallene i opgørelsen stemmer overens med ens økonomiske virkelighed.

Efter planen skulle danskerne først have adgang til årsopgørelserne mandag. Men for at kunne teste Skattestyrelsens it-systemer i løbet af weekenden har man valgt at åbne for årsopgørelserne allerede fredag.

Styrelsens medarbejdere er klar til at hjælpe dem, der måtte have spørgsmål til deres årsopgørelse, fortæller underdirektør i Skattestyrelsen Jan Møller Mikkelsen.

Borgerne opfordres dog til at væbne sig med tålmodighed.

- Skat er ikke enkelt, og derfor sidder vi klar til at hjælpe allerede i weekenden. Fra mandag svarer vi også på spørgsmål via telefonen.

- Men vi ved af erfaring, at når vi sender 4,8 millioner årsopgørelser ud, er der mange, der har brug for hjælp samtidigt. Vi har alle mand klar til at hjælpe, men der vil kunne opleves ventetid.

- Mit råd til borgerne er derfor at vente et par dage med at ringe til os – og hav tålmodighed, hvis du venter i køen, siger han i meddelelsen.

Sidste år loggede danskerne 2,8 millioner gange på selvbetjeningen på skat.dk i løbet af testweekenden. Skattestyrelsen forventer i år en lignende interesse for at se årsopgørelsen.

Skattestyrelsen udbetaler løbende overskydende skat.

Første udbetaling af overskydende skat sker i år den 8. april.

