Styrelse drukner i indberetninger om milde vaccinebivirkninger

DANMARK:Lægemiddelstyrelsen har i første halvdel af 2021 modtaget tusindvis af indberetninger om milde, kendte bivirkninger ved coronavaccinerne. Det skriver Politiken.

Derfor opfordrer styrelsen til at undlade at kontakte læge ved for eksempel let feber, hovedpine, kulderystelser og ømhed ved stedet, hvor man har fået et stik.

Lægerne har nemlig pligt til at sende indberetninger, når patienter kontakter dem.

Men hvor Lægemiddelstyrelsen normalt får omkring 7000 indberetninger om bivirkninger ved brug af forskellige former for lægemidler, har de alene i årets første del fået over 44.000 formodede bivirkninger indrapporteret.

Omkring to tredjedele af indberetninger efter coronavacciner handler om almindelige, kendte og ufarlige symptomer.

Det kan forventes at få symptomer, der ligner influenza efter coronavaccination. Det siger Tanja Erichsen, enhedschef i Lægemiddelstyrelsen, til Politiken.

- Det er helt normalt og tegn på, at dit immunforsvar virker. Det bør du hverken indberette til os eller kontakte egen læge om. For vi er ved at sande lidt til i i tusindvis af indberetninger om milde, forbigående bivirkninger, som vi kender.

Hun forklarer, at styrelsen håndterer de alvorlige indberetninger først. Dem er der styr på, lyder det.

Men løbende undersøger styrelsen også, om der er mindre alvorlige, men ikke kendte bivirkninger, som de skal være opmærksomme på. Det er dét arbejde, der kan drukne i indberetninger om helt almindelige bivirkninger.

Politiken har også talt med Doris Stenver. Hun var i over 20 år overlæge i Lægemiddelstyrelsen med ansvar for bivirkninger.

Ifølge hende "drukner styrelsen i sin egen succes". Det skyldes, at vaccinationerne mod covid-19 har været den største kampagne for massevaccination nogensinde.

Samtidig har styrelsen været meget gennemsigtig, siger hun. De har blandt andet offentliggjort ugentlige data om bivirkninger.

Alvorlige, sjældne bivirkninger tæller blandt andet vejrtrækningsbesvær og hududslæt. Oplever man dem, skal man kontakte læge.

/ritzau/