Styrelse slår fast: Hollandsk bomtrawler fiskede ikke ulovligt

NØRRE LYNGBY: Den hollandske bomtrawler "Sursum Corda" UK 172, der i en uge lå på grund tæt ved Nørre Lyngby Strand, fiskede ikke ulovligt i dansk farvand.

Sådan lyder meldingen tirsdag fra Fiskeriinspektorat Vest, der er en del af Fiskeristyrelsen.

Sådan så det ud, da den hollandske bomtrawler "Sursum Corda" UK172 blev slæbt det sidste stykke til Thyborøn Havn tirsdag middag. Foto: Bo Lehm

- Vi har nogle tjenester, hvor vi kan se, nøjagtig hvor skibet har været, og hvad det har lavet. Vi kan se ud fra den fart, han (kaptajnen) har haft, at han ikke har fisket.

- Sådan en bomtrawler laver jo nogle specielle træk, når de fisker. Det kan vi jo se, at han ikke gør. Han har slet ikke hastighed til at fiske.

- Så vi har ikke nogen overtrædelsessag, siger Lasse Elmgren, der er kontrollant hos Fiskeriinspektorat Vest i Nykøbing.

Han henviser til, at det ikke er tilladt for udenlandske fartøjer at fiske tættere end 12 sømil fra den danske kyst.

Ifølge Fiskeristyrelsen fik den hollandske trawler motorstop på lovligt farvand cirka 13 sømil ud for kysten, hvorefter den drev ind mod kysten og gik på grund tæt ved land.

- Allerede da han (kaptajnen) bevæger sig ind over det, der hedder 12-sømilegrænsen, kontakter vi ham med det samme, fordi han ikke må være der. Det sker prompte.

- Kaptajnen siger så til os, at han har maskinskader, og at han ligger og driver. Mønstret efter slæbesporene passer med det. Han kan ikke fiske med det mønster, han laver. Han ligger ude på 13 sømil fra kysten, og så driver han direkte ind.

- Der løb en stærk strøm, og der var godt gang i vejret. I sådan noget vejr er det ikke usædvanligt at drive 22 kilometer ind mod kysten, siger Lasse Elmgren.

Han fortæller, at almindelige danskere har mulighed for selv at følge trawlerens slæbespor via tjenesten marinetraffic.com ved at søge på trawlerens navn "UK172".

- Vi har nogle andre systemer, hvor vi med endnu flere nuancer kan se, nøjagtigt hvad fartøjet har foretaget sig, siger Lasse Elmgren.

Siden den hollandske trawler stødte på grund har flere ellers spekuleret i, hvorvidt skibet fiskede ulovligt. Men det afviser fiskerikontrollen altså.

- Det er jo et ømtåleligt emne, siger Lasse Elmgren og henviser til, at danske fiskere i flere år har kritiseret de hollandske bomtrawlere, der fisker i Skagerrak.

Danske fiskere kritiserer, at trawlet, som hollænderne fisker med, skader havbundens fauna og ødelægger fisk, ligesom de beskylder de hollandske fiskere for at snyde med kvoterne i Skagerrak og fiske for tæt på den danske kyst.

Lasse Elmgren fortæller, at fiskestyrelsen og af og til har sager, hvor et udenlandsk fartøj har overtrådt grænsen på 12 sømil og fisket for tæt på kysten.

- Vi har da overtrædelsessager. Men det er ikke bare hollandske fartøjer, det er alle mulige forskellige, siger Lasse Elmgren.

Sammen med en kollega fra Fiskeriinspektorat Vest stod han tirsdag middag klar på havnen i Thyborøn, da den hollandske bomtrawler ankom ved hjælp af slæbebåde.

Kontrollanterne gik ombord på skibet ved middagstid for at kontrollere last og logbog.

I galleriet herunder kan du se, hvordan det så ud, da fiskerikontrollen gik ombord på den hollandske bomtrawler på havnen i Thyborøn.

23











































Galleri - Tryk og se alle billederne.

Søfartsstyrelsen oplyser til NORDJYSKE, at man sender en skibsinspektør ombord på den hollandske trawler allerede i dag, tirsdag.

- En undersøgelse at sødygtigheden vil tage udgangspunkt i eventuelle skader, der er pådraget ved grundstødningen. Derudover kan en undersøgelse inkludere forhold vedrørende skibets almindelige drift og overholdelse af internationale og EU-regler i lighed med Søfartsstyrelsens almindelige synsaktiviteter på skibe på udenlandsk flag, skriver styrelsen i en mail til NORDJYSKE.