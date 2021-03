Positiv udvikling under corona - ikke set siden starten af 80’erne

NORDJYLLAND:Siden antallet af indbrud i 2009 toppede med næsten 50.000 anmeldte indbrud i hele Danmark på et år har statistikken vist en stort set ubrudt fald. Og det fald er bare blevet forstærket af corona-pandemien - også i Nordjylland.

Det viser tal, som NORDJYSKE har fået aktindsigt i hos Nordjyllands Politi.

Således er antallet af indbrud i nordjyske beboelser faldet med over 41 procent fra 1567 indbrud i perioden marts 2019-marts 2020 til 917 indbrud i perioden marts 2020-marts 2121.

Antallet af indbrud i sommer- og fritidshuse er endnu større - næsten 55 procent, mens faldet er knap så stort for indbrud i erhvervsbygninger.

Anmeldelser - indbrud Kilde: Nordjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi. Grafik: Jette Klokkerholm

- Vi har siden starten af 80'erne haft mere end 30.000 indbrud om året. Siden vi toppede i 2009 har antallet af indbrud så ellers været faldende. i 2019 kom vi så for første gang for alvor ned under de 30.000 årlige indbrud - et fald på 15 procent året inden. Det fald bliver så speedet op i 2020 til et fald med yderligere 29 procent, så corona-pandemien har faktisk accelereret den trend, der var i forvejen, med fald i antallet af indbrud til det dobbelte af året forinden, forklarer Britt Wendelboe, der er programleder i Bo Trygt - en sammenslutning af Tryg Fonden, Real Dania, Boligejernes Videnscenter Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Den nedadgående trend i antal indbrud hænger ifølge Britt Wendelboe nøje sammen med et større og større engagement blandt folk for at blive nabohjælpere, og at mange politikredse arbejder mere og mere med forebyggelse af indbrud.

- Vi har også set mange grundejerforeninger, som har sat forebyggelse af indbrud på dagsorden, siger hun.

Et træls syn at komme hjem til, og det gør færre og færre da også. Arkivfoto

En af de kommuner, der arbejder intenst med netop forebyggelse, er Hjørring, hvor kommunen i samarbejde med Bo Trygt og Nordjyllands Politi gennem de seneste fem år har haft projektet kaldet "Hjørring fri for indbrud".

- Et indbrud er et for meget, og da vi for fem år siden havde en enorm bølge af indbrud i kommunen, satte vi os fra politiet sammen med borgmesteren og stillede spørgsmålet: Hvad pokker kan vi gøre ved det? fortæller Søren Panum, der er politiassistent og sikringsrådgiver ved Nordjyllands Politi.

- Vi lavede et samarbejde og puljede alles viden. Vi ved fra politiets side en masse, om hvordan en indbrudstyv agerer og laver indbruddene, men kommunen har jo også en aktie i det her via deres planlægning af boligområder, hvordan de klipper deres grønne områder, hvordan de sætter lys op og så videre. Og den lokale tømrermester eller låsesmed ved også, hvad de kommer ud for af udfordringer hos borgeren og deres boliger. Samtidig ved borgerne en masse om, hvordan den daglige gænge er på lige netop deres villavej. Al den viden har vi puljet og arbejdet ud fra i et forsøg på at forhindre indbrud, forklarer Søren Panum.

Det har ført til lokale tryghedsvandringer, hvor de gode råd om for eksempel en hæks højde, om at forhindre tyvenes flugtveje og meget andet er kommet på bane med mest mulig sikring mod indbrud til følge - blandt andet i form af opsætning af yderligere lys på stier og veje, sten ved indkørselsveje, så adgangene til et givet område bliver sværere for indbrudstyve og lignende.

Søren Panum er ikke i tvivl om, at corona-pandemien er en medvirkende årsag til accelerationen i faldet af indbrud.

- Under corona-pandemien har det været særdeles svært for en indbrudstyv at gennemskue, hvornår der har været nogen hjemme i et kvarter - selv et pendlerkvarter, der ellers normalt er affolket i dagtimerne. Det har formentlig forhindret en del tyve i at begive sig ind i nogle boligkvarterer, vurderer han.

Sikringsrådgiveren vil ikke udelukke, at den positive tendens med færre og færre indbrud gennem længere tid kan få et knæk i den forkerte retning, når nu samfundet langsomt åbnes op igen, og folk igen begynder at tage på arbejde.

Men Søren Panum har i hvert fald en flok gode råd, han opfordrer folk til at gøre brug af, når samfundet begynder at åbne op igen efter corona-pandemien:

Det er måske nu, man skal sørge for, at der er ekstra beslag på sine vinduer, det er nu, man skal sørge for, at der er en ordentlig lås på døren. Søren Panum, Sikringsrådgiver, Nordjyllands Politi

- Stil dig selv spørgsmålet er dit hus klar til at være alene efter corona? Det er måske nu, man skal sørge for, at der er ekstra beslag på sine vinduer, det er nu, man skal sørge for, at der er en ordentlig lås på døren, det er nu man skal sørge for, at der lys med sensorer på rundt om huset, det er nu, man skal sørge for at der er indkig til boligen, så tyvene ikke kan arbejde uforstyrret, at hækken ikke er så høj, så der kan gemme sig en hel tyvebande i haven - alle de her ting, det er nok nu man lige skal arbejde på det, lyder rådene.

Og så kalder han det et fint stempel at sætte skilte med nabohjælp op ved indfaldsveje til vejene i et boligkvarter og et klistermærke på postkassen, som viser, at naboerne hjælper dig og holder øje med dit hus, når du ikke er hjemme.

- Det gode naboskab er med til at forebygge indbrud. Og det spiller også med på det sociale område overfor ensomme og ældre, der skal have ryddet sne, så deres hus også ser beboeligt ud, konstaterer Søren Panum.

Hans sidste opfordring går på, at borgerne skal henvende sig til politiet, hvis de ønsker en tryghedsvandring i deres område.

- Vi tilbyder at komme ud og møde borgerne på deres hjemmebane i deres boligkvarter, så det bliver super relevant for dem. Vi kan påpege nogle løsninger, der kan gøre det sværere for indbrudstyvene. Det er ikke at forvente, at den almindelige borger kan se de ting, som vi kan påpege, fastslår sikringsrådgiveren.