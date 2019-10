Succes-træner på næsten umulig mission: - Vi er dem, der er jagtet

HÅNDBOLD:Efter at have stået i anden række i mange år hos Aalborg Håndbold, trådte Stefan Madsen i den seneste sæson frem i rampelyset som cheftræner for klubben. Var der kritikere af den beslutning, så blev munden i den grad lukket på dem.

Aalborg Håndbold leverede en resultatmæssig perfekt sæson og vandt både pokalturneringen og DM-guldet. Det blev i starten af denne sæson fulgt op med en sejr i Super Cuppen. Stefan Madsen nyder selvsagt succesen, men ved også godt at det, trods den dyreste trup i klubbens historie, bliver en meget svær opgave at gentage kunststykket i denne sæson.

- Det er jo en del af at være i den her verden, vi må jo aldrig ærgre os over, at det er gået rigtig godt. Men man kan godt mærke at der er en anden tilgang til det nu, og at vi er dem, der er jagtet, og sådan skal det også være. Det skal vi kunne håndtere og leve med, konstaterer Stefan Madsen i den nyeste udgave af NORDJYSKEs sportspodcast Arena.

Her fortæller han blandt andet også om sin lange vej til cheftrænerposten hos Aalborg Håndbold, og om hvilke udfordringer det giver at være Liga-træner, når man ikke selv har en karriere som aktiv på eliteplan bag sig. Lyt med i iTunes, Podimo, Spotify, SoundCloud mv.