Sundere i en fart?

Mange politikere holder meget af snuptagsløsninger. For den slags tager sig godt ud. De vidner om handlekraft. At man er parat til at gøre en forskel, som det hedder.

Blandt meget, meget andet i regeringens nyeste initiativ, ”Sundhedsreformen - gør Danmark sundere”, fremgår det, at man har planer om at skabe intet mindre end Nikotinfri Generation 2010+.

For regeringen har som mål, at ”ingen født i og efter 2010 skal starte med at ryge eller bruge andre nikotinprodukter”.

Midlet er ikke de sædvanlige oplysnings- eller skræmmekampagner eller andre forsøg på at ændre holdninger - men regulært forbud, så man aldrig nogensinde vil kunne købe cigaretter eller andre former for røgvarer, hvis man tilfældigvis er født i 2010 eller senere.

I det 52 sider lange reformudspil hedder det: ”Det kan indebære, at der må tages markante midler i brug og om nødvendigt forbyde salg til 2010+ generationen ved at øge aldersgrænsen gradvist. Vejen dertil vil regeringen drøfte med Folketingets partier, EU og andre relevante parter” - idet man meget behændigt skræver hen over den kendsgerning, at der i givet fald bliver tale om lovgivning med tilbagevirkende kraft, fordi forbuddet jo vil ramme 12-årige og opefter. Pludselig gælder en ny lov fra 2010.

Måske kan det lægge en vis dæmper på rygetrangen, at man aldrig nogensinde i hele sin levetid vil kunne købe cigaretter lovligt - men det kan vel også bane vejen for ”røgturisme” i nabolande, hvor danskere vil kunne ryge frit. Strengt taget er et forbud for de 12-årige og opefter vel bare første skridt mod et egentlig rygeforbud overalt i hele Danmark.

Også alkoholen indgår i udspillet til sundhedsreformen. Her fremgår det, at danske unge er såkaldte ”europamestre i druk”.

Som et af mange eksempler bliver det påpeget, at ikke færre end 59 pct. af alle 15-16-årige elever har drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed mindst én gang i løbet af den seneste måneds tid.

Når danske unge har en løs omgang med alkohol, kan det jo skyldes, at de har set et sted - for eksempel blandt de voksne, hvoraf mange er notorisk ude af stand til at omgås hinanden i større flokke uden på en eller anden måde at involvere øl, vin og spiritus. Sammenlignet med mange andre folkefærd har danskere et meget løst forhold til alkohol - men vel nok trods alt løsere blandt de voksne end blandt de unge, og hvorfor lade de voksnes måske smittende uvaner gå ud over de unge?

Reformen lægger op til, at unge skal være 18 år for i det hele taget kunne købe alkohol. Det lyder igen som en snuptagsløsning - men det må vel så også indebære, at unge under 18 år ikke længere må sælge den slags varer i deres fritidsjob hos købmænd og på restauranter.

Hvis grænsen for at købe alkohol bliver lagt fast på 18 år, uanset om kunden er på værtshus eller hos købmanden, må det også én gang for alle annullere visse politikeres drøm om at få skruet valgretsalderen ned til 16 år. For hvis man altid skal være 18 år for at kunne håndtere spiritus, skal man vel også fortsat være 18 år for at kunne håndtere en stemmeseddel på forsvarlig vis.