Supersygehus corona-ramt: - Brandærgerligt

- Det er brandærgerligt. For at sige det mildt.

Regionsrådsformand Ulla Astman (S) er kommet i corona-modvind i forhold til byggeriet af Nordjyllands nye universitetshospital i Gistrup. Lige nu ser Region Nordjylland ind i en forsinkelse på fire-seks måneder.

- Det må vi tage i stiv arm. Vi er blevet ramt af forhold, som vi ikke er herrer over, og det må vi håndtere bedst muligt. Hvis regionen kan gøre noget for at hjælpe entreprenørerne i forhold til at skaffe ekstra arbejdskraft fra udlandet, så er vi parate til det, siger Ulla Astman.

- Regionen kan ikke hyre håndværkere, men vi kan hjælpe med at facilitere entreprenørerne, hvis de har brug for hjælp til at skaffe arbejdskraft fra udlandet. Det er klart, at vi gerne vil have byggeriet gjort færdigt så hurtigt som muligt.

Byggeriet skulle efter planen være afleveret ved nytår i år - men mangel på både håndværkere og materialer samt de forsinkelser, der er fulgt med nedlukninger og restriktioner har fået tidsplanen til at skride.

- Vi har arbejdet på at speede byggeriet op, og nu handler det om at holde dampen oppe. Forsinkelser betyder ekstra omkostninger, fordi byggepladsen skal holdes i gang i længere tid end planlagt, og derfor skal den forlængede byggetid gøres så kort som muligt, siger Ulla Astman.

Hun lægger blandt andet op til, at man i samarbejde med entreprenørerne vil se sig om efter udenlandske håndværkere.

- Det er glædeligt, at byggebranchen har travlt. Men lige i den her situation er det ikke så godt for os. Entreprenørerne har givet udtryk for, at markedet for ledige håndværkere i forvejen er støvsuget, og så må vi prøve at gå andre veje.

I byggeplanen er der indlagt en fase på cirka et års forberedelse, fra håndværkerne har forladt byggepladsen, til det nye hospital så småt kan tages i brug. I den periode skal mange transportsystemer og meget apparatur monteres, testes og finjusteres, før hospitalet kan tage imod patienter.

Her kan du komme med indenfor i det nye sygehus:

Ibrugtagningen vil nu blive delt op i mindre bidder, forudser projektdirektør Niels Uhrenfeldt:

- Vi arbejder med at byggeriet kan afleveres etagevis. Så kan vi komme i gang med rengøring og med at implementere og afprøve udstyr.

Problemerne har banket på i nogle måneder.

- De seneste måneder har vi kunnet se en lavere omsætning end forventet. I maj skulle vi have været på 61 mio. kr. - men vi er helt nede på 21 mio. Omsætningstallene viser aktiviteten på byggepladsen.

I forvejen har regionen brugt 10 mio. kroner på ekstra håndværkere - men det har altså ikke været nok til at kompensere for problemerne.

- Vi kan nu se, at det ikke er nok. Derfor må vi gøre noget andet, siger Niels Uhrenfeldt.

Venstres gruppeformand i Regionsrådet, Martin Bech, siger, at han er stærkt forundret over, at regionsrådets forretningsudvalg først er blevet orienteret mandag, da problemet har været kendt i månedsvis.

- Vi vil nu spørge ind til, hvilke økonomiske konsekvenser, der kan forventes som følge deraf, siger han.

Byggeriet i Gistrup mangler både arbejdskraft og materialer. Hvornår sygehuset er klar til at tage mod patienter er uvist. Foto: Henrik Bo

Ud over mangel på håndværkere er der også udtalt mangel på materialer. Nogle af problemerne skyldes også her coronapandemien. Der er især tale om mange på lofter, gulvbelægning og elektroniske komponenter.

Regionsrådets forretningsudvalg har mandag besluttet, at der skal laves en opdateret hovedtidsplan med forslag til, hvordan man kan speede op. Den reviderede plan for de konkrete tiltag bliver forelagt regionsrådet i august.

I forvejen er byggeriet udfordret økonomisk med en overskridelse af budgettet på cirka 250 millioner kr., der skal finansieres af Region Nordjylland. På den baggrund blev projektet i efteråret 2020 underlagt skærpet tilsyn fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Siden er der løbende arbejdet på at håndtere udfordringerne og lavet en plan for at styrke projektledelsen og at finde finansiering af budgetoverskridelsen.

Regionsrådsformand Ulla Astman forventer ikke andre konsekvenser for borgere og patienter, end at vi skal bruge de eksisterende sygehuse lidt længere tid end forventet.