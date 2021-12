Supervåbnet, som corona ikke kan desarmere, findes stadig

Ansigtsmasker, intensiv testindsats, isolationsregler, coronapas og forsamlingsforbud. Supervåben i kampen mod coronapandemien er på skift blevet hyldet og sat op på en piedestal, for siden og tit af mange gode grunde blevet pillet ned igen.

Siden sommer er det vaccinerne, der er blevet udråbt til supervåben i coronakampen mod sygdom og smittespredning, og med god grund, for indtil en ny variant af virus gjorde sit indtog i november, beviste vaccinen sit værd.

Også mod omikron har vaccinerne heldigvis en god effekt, især for dem, der har fået samfulde tre stik. Men talrige såkaldte gennembrudsinfektioner blandt smittede den seneste måned viser, at vacciner alene ikke kan afvæbne corona, højst lægge en tung dæmper på smittespredning og især alvorlig sygdom. Derfor ser vi nu rekordhøje smittetal, og derfor bliver hele våbenarsenalet af restriktioner nu igen taget i brug, senest i form af mere coronapas.

Alle kneb i kampen mod vores samfundsfjende nummer 1 gælder, og jo flere, der bliver (re)vaccineret, jo indiskutabelt stærkere står vi. Men virus er altså fortsat stærk og modstandsdygtig og har vist sig meget, meget svær at få has på.

Heldigvis er der ét våben, som hverken mutationer eller årstiden kan svække. Og det er den sunde fornuft.

Den sunde fornuft og ikke en regel om antal personer per kvadratmeter får dig til at vende om i døren til en overfyldt butik. Det er den, og ikke en tommelfingerregel for antal individer i en coronaboble, der gør, at du alligevel melder afbud til den hyggelige vennekomsammen i juledagene. Og det er også vores sunde fornuft, vi lytter til, når vi glade råber "hej" i stedet for at kramme og kysse vores nære, når vi ses - måske efter lang tids adskillelse - i juledagene.

Den sunde fornuft næres af reel viden og bliver udfordret af massehysteri og -galskab. Især når vi er i følelsesmæssigt stormvejr kan det være svært at høre dens stemme. Men det er vigtigere end nogensinde, at vi lytter.

For den sunde fornuft kan og skal i sidste ende være det ultimative supervåben mod smitte, sygdom og død.