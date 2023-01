Sussi og Leo siger tusind tak for støtten

Saltum: I mandags kom det frem, at Leo Nielsen, den ene halvdel af Sussi og Leo, indstiller karrieren, da han er alvorligt syg og har været indlagt siden midten af december.

Siden har det strømmet ind med ønsker om god bedring og massere af kærlighed til ham og Sussi.

Og det takker parret nu for på Instagram.

"Tak for alle de mange tilkendegivelser her på Instagram. Vi er privilegere, fordi vi kender sådan nogle fantastiske mennesker som jer," skriver de.

Karrierestoppet kommer efter nogle år, hvor Leo har skrantet en del. I 2016 faldt han ned fra en stige og brækkede hoften. Efterfølgende fik han en stafylokok-infektion, og en nyre satte ud ligesom der har været problemer med synet, som følge af faldet.

Midt december blev han så indlagt med tarmslyng, der ifølge Sussi har været ved at tage livet af ham flere gange.

- Leo har haft virkelig ondt, og lægerne har advaret os om, at han kunne dø. Så har vi siddet der og tænkt: “Nu er det nok sidste dag, vi ser Leo”, fortæller hun til Nordjyske.

Han er dog i bedring nu.

- Han er begyndt at kede sig og ringer hjem for at spørge, om jeg kan tage nogle ting med, så det er et godt tegn, siger Sussi.

Sussi bliver ved

Sussi har dog ikke opgivet at tage ud og optræde - selvom det bliver uden Leo ved sin side.

Sammen med Thomas Ehrenreich på trommer - der i 15 år har spillet med Sussi og Leo - samt Kim Karmark Petersen, der er kommet til på keyboard, har de tre været ude og optræde som "Sussi og Drengene".

- Vi var afsted i torsdags og det gik rigtig, rigtig, rigtig godt. Folk er selvfølgelig kede af at høre det om Leo og synes, det er synd for ham, men de er glade for, at vi tre kommer, siger hun.