Berømt og berygtet svanefar er død

HJØRRING:Hansvanen fra Hjørring kommer ikke til at svømme rundt i søerne i Svanelunden sammen med sin mage og deres tre unger igen.

Svanen kom for nogle dage siden til skade med sit ene ben, og mandag morgen hentede ejeren, Henrik Andersen fra Ilbro ved Hjørring, svanen hjem og tilkaldte dyrlægen.

Henrik Andersen kan ikke huske, hvor gammel hansvanen fra Svanelunden var, men knopsvanen - Danmarks nationalfugl - kan blive omkring 35 år gammel. Foto: Bente Poder

Henrik Andersen troede ikke, skaden var så alvorlig, for svanen kunne ganske vist ikke støtte på det ene ben, men den kunne godt svømme. Men skaden viste sig at være værre end først antaget, og svanen stod ikke til at redde.

- Akillessenen var sprunget, og svanefar er blevet aflivet, fortæller Henrik Andersen.

Rygter om hundeangreb

På Facebook har der været rygter om, at svanerne er blevet angrebet af en sort hund.

- Dyrlægen kunne ikke se bidemærker, men det kan være en hund, der har haft fat i ham. Det er ikke nemt at se, hvordan det er sket, siger Henrik Andersen.

Foto: Bente Poder

Hunsvanen og de tre unger får lov at blive i Svanelunden, indtil de bliver hentet hjem til Ilbro i november.

- Så må vi se, om jeg kan finde en anden han. Jeg har allerede forhørt mig lidt, og jeg kan høre, det bliver et større projekt, men vi må se, om vi er heldige. Ellers må vi starte forfra med unge dyr. I hvert fald kommer der svaner i Svanelunden igen til foråret, når isen er gået af søen, lover Henrik Andersen.

Gamle danske racer

Henrik Andersen har fjerkræ og gamle danske husdyrracer som sin store interesse. Han ejer også svanerne i rododendronparken Hedelund i Brønderslev, og både i Brønderslev og Hjørring har der stået blæst om svanerne, begge steder fordi svanehannerne kan virke aggressive. Men de gør ikke noget som helst, hvis man opfører sig fornuftigt omkring dem, forsikrer Henrik Andersen.

- Jeg har haft svaner i 40 år, og jeg er ikke blevet slået én eneste gang. Det er bare at gå ligeså stille og roligt forbi, så gør svanehannen ingenting. Men hvis man først går hen imod svanerne, og så bliver bange og løber man væk, løber de efter, forklarer Henrik Andersen.

Henrik Andersen ejer et stort antal vildgæs, ænder og høns fra hele verden. Svanernes unger sælges til slotte, herregårde og andre, der gerne vil have en svanefamilie til at pryde omgivelserne. Foto: Bente Poder

- At svanefar i Hjørring er blevet sur og har angrebet, tror da pokker, når folk kom i fuld fart hen imod ham på cykel eller knallert, og sparkede ud eller ringede vildt med klokken! Men jeg ved ikke, hvad man skal gøre ved det. Folk forstår slet ikke at omgås dyr længere, tilføjer han.

Svanelund uden svaner?

Henrik Andersen synes ikke løsningen er, at fjerne svanerne fra Svanelunden.

- Hvad er Svanelunden uden svaner?

2-årige Mynte er blandt svanernes mange fans, men desværre har svanerne også fjender. Foto: Kim Dahl Hansen

Langt de fleste gæster i parken er glade for svanerne. Der bliver lagt billeder af de smukke fugle op på lokale Facebooksider mere eller mindre dagligt.

- Det er en lillebitte gruppe, der hader svanerne. Jeg tænker ikke, det er andet end fem mennesker. Det er også dem, der provokerer svanerne. Mennesker er nogle mærkelige dyr, mener Henrik Andersen.