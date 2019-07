Sveder du? Så absurd varmt bliver det i Nordjylland fredag

NORDJYLLAND: Torsdagens højeste temperatur blev målt til 32,8 grader i Borris i Vestjylland. Men fredag kan blive endnu vildere med helt op til 33 graders varme om eftermiddagen i Aalborg, ifølge Danmarks Meteorlogiske Institut/DMI.

DMI kalder det en hedebølge og skriver i et varsel torsdag: "De varme dage startede onsdag med temperaturer over 28 grader og ventes at fortsætte til og med fredag , enkelte steder også lørdag..... hedebølge ventes primært i Syd-, Vest- og Midtjylland og i Nord- og Vestsjælland."

Og fredag bliver kanonvarm i blandt andet Aalborg, lyder vejrudsigten fra DMI. Ifølge den kan Aalborg forvente helt op til 33 grader fredag eftermiddag omkring kl. 16.

Det er dog stadig køligere end i blandt andet Frankrig og Spanien, hvor temperaturerne er nået op over 40 graders varme.

33 graders varme i Aalborg fredag eftermiddag! Sådan lyder DMI-meldingen. Grafik: DMI