Svedigt: Så varmt kan det blive i dag

NORDJYLLAND: Hold på hat og briller - eller rettere frem med solhat og solbriller.

Søndag bliver en særdeles lun dag i Nordjylland med temperaturer helt op til 27 grader, ifølge DMI.

Selv om søndagen startede med en hel del tåge, skulle solen tage over, og i løbet af formiddagen stiger temperaturerne støt - helt op til 27 grader søndag eftermiddag.

Dog ikke, hvis man befinder sig ved Kattegat-kysten. Her skulle termometeret maksimalt nå op til 20 grader, ifølge vejrudsigten fra DMI.

Synes du 27 graders varme er for lidt, kan du glæde dig til mandag. Her skulle temperaturen få yderligere et lille nøk op i Nordjylland.

