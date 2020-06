Svedne fodboldbaner: Sved sammen for at komme i gang

Fodboldspillere i alle aldre over hele landet har helt sikkert nydt, at coronaen er sendt til hjørne, så de atter har kunnet kridte støvlerne og give den gas på de forårsgrønne baner.

I det sydlige Thy er syngende tacklinger og netmaskernes blafren dog blevet ved drømmen. For spillerne i serieklubben Koldby-Hørdum har nemlig ikke kunnet vende tilbage og dyrke det ædle spil.

I stedet for friske og uberørte baner ventede der gule og helt afsvedne græstæpper, som på ingen måde lagde op til fodbold - ja, nogen som helst aktivitet overhovedet.

Klubbens ledelse måtte som beskrevet hos NORDJYSKE krybe til korset: De ødelagte baner havde ikke anden naturlig årsag, end at klubben havde fået en mand/k til at give banerne en overhaling med fatal konsekvens: Der var sprøjtet med et middel, som havde fået alt levende grønt til at gå ud og skifte kulør til svedent gult. En alvorlig fejl, som klubledelsen udtrykte det, fulgt op af en bøn til Thisted Kommune om at betale eller give et tilskud til at få rettet op og få sået nyt græs - en udgift, der samlet vil ligge mellem 100.000 og 200.000 kr.

Fra kommunalt hold har holdningen til den bøn været nølende: For det første har det irriteret flere politikere, at de ikke har kunnet få en præcis redegørelse for, hvordan det kunne ske, og hvem - endda med sprøjtecertifikat - der var sluppet løs på græstæpperne. For det andet har Thisted Kommune vedtaget og profileret sig på nul brug af sprøjtegifte på offentlige arealer.

Set fra denne stol er det værd at bemærke, at der i hvert fald mindst findes to former for fejl: Der er de fejl, hvor der er handlet efter bogen og i princippet fornuftigt, men hvor noget uforudset ændrer resultatet negativt. Så er der de fejl, hvor man bøjer reglerne og havner i noget skidt og så bliver opdaget.

Med de foreliggende oplysninger, tilhører sagen fra Sydthy den sidste og alvorligere kategori: For hvad lavede en sprøjte på græstæpperne, og hvorfor vil klubledelsen ikke fortælle, hvem der var på banen? Var intentionen helt efter bogen, men noget gik galt, var der ikke nogen grund til hemmelighedskræmmeri.

Med dén skærpende omstændighed er det naturligt at spørge, om Thisted Kommune og dermed thyboerne skal være medspiller og spytte penge i at få græsset genetableret hurtigst muligt?

Ja. At holde hånden under foreningslivet er en bedre investering end at jagte moralsk og juridisk milimeterretfærdighed. Men det kræver, at klubledelsen er klar på at lægge kortene på bordet over for politikerne - og at klubbens medlemmer og lokalsamfundet vil gøre sit og svede sammen for at få grønne baner igen. Men de kender jo allerede én med adgang til markredskaber ...