NORDJYLLAND:Det er ingen stor hemmelighed, at svindlere forsøger at udnytte menneskers godhed. Et af de steder, som er et slaraffenland for svindlere, er Facebook. Her har folk med onde hensigter et hav af muligheder for at snyde folk på den ene eller anden måde.

Nordjyske kom for nylig på sporet af en svindler, som brugte Facebook som sin arbejdsplads. Personen var de efterfølgende dage stadig på spil og forsøgte at fuppe mennesker med hjertet på det rette sted.

Svindelnummeret var ganske simpelt.

En person, som udgav sig for at være en mor til tre børn, skrev i lokale Facebook-grupper, at økonomien i familien ikke var til de store fornøjelser i sommerferien. Børnene ønskede en tur i svømmehallen, så hvis der var nogen, som kunne hjælpe med det, var det en stor hjælp.

Det var dette opslag, der er fra Facebook-gruppen "Hirtshals", som personen gang på gang slog op i diverse grupper på det sociale medie. Screenshot fra Facebook

- Jeg synes, at det er et ondskabsfuldt nummer at lave over for dem, som virkelig har behov for hjælp, lyder det fra Hans Henrik Madsen, som i god tro sendte penge.

Personen bag fupnummeret har forsøgt at snyde folk i lokale, nordjyske Facebook-grupper fra Hirtshals, Hjørring og Thisted samt mange flere i hele landet.

Ordlyden og efterspørgslen efter fornøjelser i opslaget var beskedent og tilforladeligt. Det er ifølge Hans Henrik Madsen det, som gør, at så mange mennesker tilbyder at hjælpe.

Han er medlem af en motorcykelklub, som ønsker at hjælpe personer i nød og så sit snit til donere et pengebeløb.

- Det var mit blødende hjerte, som fik ondt af dem. Det gør mig trist, at jeg efterfølgende blev klar over, at det var svindel. Personen vidste lige præcis, hvordan vedkommende skulle spille på folks følelser.

Tilliden svækkes

Nordjyske har fået indsigt i en stor mængde af screenshots fra diverse Facebook-grupper. Her er hundredvis af personer klar til at hjælpe med mad, billetter til aktiviteter og penge.

Men når folk henvender sig til profilen, ændrer vedkommende sit ønske. Det er i virkeligheden penge, personen er ude efter, og vedkommende overbeviser folk til at give en donation over MobilePay.

Personer over hele landet har forbarmet sig og sendt penge. Det er ofte pengebeløb på et par hundrede kroner. Ingen fra Nordjylland har lyst til at stå frem. Det samme billede tegner sig over hele landet, men en undtagelse er altså Hans Henrik Madsen, som er medlem af en lokal Facebook-gruppe i Bredebro i Sønderjylland.

Hans Henrik Madsen har mistet tilliden, til personer han ikke kender på Facebook. Privatfoto

Han fik sympati for moren til tre børn med det beskedne ønske. Han forklarer, at han ikke selv har haft den letteste barndom, så opslaget ramte ham.

- Opslaget gav mening med den stigende inflation. Jeg bryder mig ikke om, at børn lider. Om vi vil erkende det eller ej, så har vi en del fattige i Danmark, og dem har vi en forpligtelse til at hjælpe, siger han.

Hans Henrik Madsen er sådan set ikke sur over at have mistet sine penge. Han sendte 200 kroner, og som han selv forklarer det, så er det noget, han overlever.

Det, der gør ham rasende, er, at tilliden til de, som i virkeligheden er økonomisk trængende, bliver ødelagt.

- Det irriterer og pisser mig af, at vedkommende udnytter de sårbares situation. Det, synes jeg, er direkte ulækkert. Vi er nogle, som gerne vil gøre en god gerning, og så findes der igler, som bare suger blod.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at der bliver sat fokus på svindel på Facebook. Men det er synd, hvis det skal gå ud over dem, som i virkeligheden har behov for en økonomisk håndsrækning, lyder det fra Hans Henrik Madsen.

Hvem står bag svindlen?

Det store spørgsmål er så, hvem personen bag fupnummeret er.

Facebook-profilen går under navnet “Frk Christensen”, men URL-adressen viser, at profilen i sin tid blev oprettet under navnet Kasper Christensen.

Der er ikke megen aktivitet på profilens tidslinje. Det er kun muligt at se tre opslag. Den tidligst offentligt tilgængelige aktivitet er fra 13. december 2016, hvor personen bag profilen lagde et billede op af en abe med tøj på.

Herefter går der fem et halvt år, før profilen igen er aktiv for offentligheden. 18. juli i år bliver profilbilledet af aben skiftet ud med et foto af en ung kvinde med en tatovering på højre overarm. En omvendt billedsøgning på Google viser, at billedet aldrig har været brugt på internettet før.

Samme dag, som det nye profilbillede bliver lagt op, opdaterer personen bag profilen sin arbejdsplads til at være hos Kvickly. Og det er de efterfølgende dage, at svindlen starter.

Det er uden undtagelser det førnævnte opslag, som bliver lagt ind i lokale Facebook-grupper. Facebook-profilen skifter forud for sit indlæg hjemby, så den passer med byen på den gruppe, som den bliver slået op i.

Det er lykkedes at spore Facebook-opslag fra Frk Christensen i grupper for følgende byer. Grafikken er ikke en udtømmende liste, da der kan være flere, som ikke er kommet til Nordjyskes kendskab.

Lokale Facebook-grupper fra disse byer har været udsat for svindlerens fupnummer Grafik: Jette Klokkerholm

MobilePay-sporet

Det står ganske klart, at Facebook-profilen er falsk. Der er intet spor på det sociale medie, som kan lede frem til personens rigtige identitet.

Der er dog endnu en oplagt mulighed til at finde ude af, hvem som står bag. Flere har som nævnt overført penge via MobilePay, og det mobilnummer, som pengene er blevet sendt til, har flere videregivet til Nordjyske. Det er det samme nummer, som går igen hver gang.

På MobilePay går personen ligeledes under navnet Frk Christensen.

Nordjyske har gentagne gange forsøgt at ringe til nummeret, men ingen har svaret i den anden ende.

Hans Henrik Madsen har dog været i kommunikation med personen over beskedtjenesten Messenger. Han konfronterede svindleren med de oplysninger, han havde fået fra folk over Facebook.

- Meget er jeg blevet beskyldt for gennem årene, men ikke lige det. Synes ikke, det er nemt at spørge om hjælp, når man gerne vil klare sig selv, svarede personen tilbage over Messenger.

Hans Henrik sendte flere beviser for svindlen til Facebook-brugeren, men fik derefter intet svar tilbage.

Han har valgt ikke at melde svindlen til politiet. Han fremhæver, at der er tale om et mindre beløb, men omvendt erkender han, at det ikke stopper, hvis alle tænker på samme måde. Det kunne tyde på, at de fleste har det på samme måde som Hans Henrik Madsen.

Politikommissær hos Nordjyllands Politi Jan Bruun Sørensen skriver i en mail til Nordjyske, at det ikke har modtaget nogle anmeldelser i den konkrete sag, men at det generelt tager svindel over Facebook alvorligt:

- Vi oplever flere former for kriminalitet på Facebook og også på andre sociale medier. Gennemgående er brugen af falske profiler, hvor gerningspersonen misbruger borgernes generelle tillid til at svindle dem for penge. Det er uacceptabelt at udnytte menneskers tillid på den måde, og vi ser på disse sager med stor alvor.

- Derfor er disse kontaktbedragerier også en klar prioritet for politiet, da det som nævnt er den grundlæggende tillid mellem mennesker, som denne kriminalitetsform går ind og rokker ved. Vi efterforsker de muligheder og spor, der er i de sager, vi får kendskab til med henblik på at stille de skyldige til ansvar for deres handlinger.

Nordjyllands Politi fik 1904 private anmeldelser vedrørende it-relateret økonomisk kriminalitet i 2021. Det svarer til 8,4 procent af anmeldelserne i Danmark. Heri indgår kommunerne Thisted og Morsø ikke, da de hører under Midt- og Vestjyllands Politi. Grafik: Jette Klokkerholm

Hans Henriks tillid til folk, han ikke kender, har lidt et knæk, og han vil derfor fremadrettet være mere påpasselig.

- Alarmklokkerne vil fremover ringe hos mig, og der vil gå et stykke tid, før jeg kommer til at donere igen. Jeg synes, det er ærgerligt, at det skal være sådan, men jeg må være mere opmærksom i fremtiden og mindre godtroende, svarer han.