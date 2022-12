Sygdom spændte ben for Anton og Hannes fest - men så tog sygeplejerskerne affære

THISTED:- Gi' sygeplejerskerne noget mere i løn. Det fortjener de!

Klaus Mikkelsen fra Thisted er fuld af lovord over den gestus, der blev vist hans forældre, som fredag kunne fejre deres guldbryllup til tonerne fra sygeplejerskers skønsang på medicinsk sengeafsnit M5 på Thisted Sygehus.

Sådan lød det, da sygeplejerskerne på sengeafsnit M5 på sygehuset i Thisted sang for fredagens guldbrudepar. Videoen er delt i Facebook-gruppen "Vi støtter Thisted Sygehus som akutsygehus".

Helvedesild og blodforgiftning

Det var bestemt ikke der, Anton Mikkelsen på 73 havde forventet at fejre sit guldbryllup med sin to år yngre hustru Hanne Mikkelsen. De havde glædet sig til festen med 80 gæster på Hotel Vildsund Strand, men det satte sygdom en stopper for.

73-årige Anton Mikkelsen har siden 2014 kæmpet mod flere kræftsygdomme, som han er helbredt for.

Onsdag måtte han imidlertid endnu engang en tur på sygehuset - denne gang angrebet af helvedesild, blærebetændelse og en lurende blodforgiftning.

Her blev han indlagt på M5, hvor det i løbet af torsdag stod klart, at den planlagte guldbryllupsfest måtte aflyses.

Rørt til tårer

Familien blev hurtigt enige om, at Anton og Hanne Mikkelsen ikke helt skulle snydes for en markering af deres guldbryllup, så fredag mødte parrets tre børn, svigerbørn og børnebørn op med flag, morgenbrød og pålæg.

Her fik de sig en overraskelse, som rørte dem til tårer.

Hanne og Anton Mikkelsen fik sang fra sygeplejerskerne, da de fredag måtte fejre deres guldbryllup på Thisted Sygehus Privatfoto

Ikke nok med at personalet lod dem låne et konferencerum at sidde sammen i. Sygeplejerskerne havde også lavet en æresport over døren ind til konferencerummet, og da Hanne Mikkelsen gik ned for at hente sin mand på hans stue, sang plejepersonalet fra M5 og andre afdelinger "Det er så yndigt at følges ad", da guldbrudeparret passerede dem.

Hanne og Anton Mikkelsen fik sang fra sygeplejerskerne til rundstykkerne, da de fredag måtte fejre deres guldbryllup på Thisted Sygehus. Privatfoto

- De var så rørt, fortæller Klaus Mikkelsen om forældrenes reaktion.

Da familien kort efter sad omkring det veldækkede bord, fulgte personalet med ind og sang også "Morgenstund har guld i mund" for guldbrudeparret og deres familie.

Pres og patienter

- Det var godt, sygeplejerskerne sang, for det kunne vi i hvert fald ikke, lyder det fra en taknemmelig Klaus Mikkelsen, som kun har lovord til overs for personalet på Thisted Sygehus.

- De er landet på den rigtige hylde, de sygeplejersker. Alle ved, at de er pressede i deres job, men det lader de ikke patienterne mærke. Det synes jeg er så fint, siger Klaus Mikkelsen.

Fruen fik sin livret

I Facebook-gruppen delte han en videooptagelse af sygeplejerskernes sang til forældrene, som medlemmerne af gruppen har omfavnet med masser af reaktioner og hilsner til både hans forældre og sygehuspersonalet.

Mens Anton Mikkelsen altså fik lov at nyde lidt af sit guldbryllup, gik han glip af sin hustrus livret, som var på menuen, da resten af familien fredag aften var samlet hos Klaus Mikkelsen og hans familie i Thisted.

Her nød de grillkyllinger og pomfritter, mens snakken gik om den rørende oplevelse på sygehuset.