Sygehusansatte slipper for krav

BUDGETFORLIG: Så sent som tirsdag var der protester fra de ansatte på de nordjyske sygehuse mod udsigten til et krav om, at de i 2018 skulle øge produktiviteten med to procent. Og de slipper. Selv om kravet er en del af de fem regioners fælles økonomiaftale med regeringen, så dropper det nordjyske regionsråd kravet for sygehusene.

Det brede budgetforlig blev tirsdag aften indgået mellem alle regionsrådets grupper undtagen Enhedslisten. Det skete efter næsten 11 timers forhandlinger.,

- Vi har valgt at sige, at vi sætter sygehusene fri. Vi vil ikke måle dem på, om de kan øge produktiviteten med to procent. Vi er godt klar over, at kravet er med i aftalen med regeringen, men vores sygehuse er meget effektive. Der har hvert år været en stigning på over to procent, men vi vil ikke lægge en målsætning ned over sygehusene, der siger, at de skal nå de to procent, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Selv om det er en Venstre-ledet regering, der er kommet med kravet om en stigning i produktiviteten på to procent, så bakker Venstre i regionsrådet op om at droppe kravet for de nordjyske sygehuse.