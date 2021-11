Sygehuse er hårdt pressede - der skal findes løsninger nu

Det gør ondt at læse om 72-årige Keld Pedersen fra Doverodde, som fem gange siden september har taget den 127 kilometer lange tur til Aalborg Universitetshospital for at blive hjerteopereret. Desværre er alle operationerne blevet aflyst - og den lange tur har været forgæves.

- Jeg bliver så skuffet hver gang, de aflyser, nu er jeg holdt op med at tro på, at jeg bliver opereret, lød det fra Keld Pedersen i Nordjyskes artikel om sagen.

Det er hjerteskærende læsning, fordi Keld Pedersens oplevelser langt fra er enestående, men fortæller om et sundhedsvæsen, som er under pres - og hvordan presset får konsekvenser for patienterne.

Nogle af operationerne blev aflyst, fordi sygehuset modtog akutte hjertepatienter - men senest er det antallet af corona-patienter på intensivafsnittet, som førte til aflysningen. Blandt de indlagte med corona er der en overvægt af uvaccinerede.

Især sidstnævnte har fået folk til tasterne i kommentarsporene på Nordjyskes facebookside. Vi beskyldes for at skyde skylden for det pressede sundhedsvæsen over på de uvaccinerede.

Og lad der ikke være nogen tvivl: Corona er langt fra den eneste årsag til, at vores sygehusvæsen er presset. Der er stadig en pukkel af udskudte operationer at indhente efter sygeplejerskestrejken. Der er mangel på personale - og arbejdsvilkårene er under skarp kritik. Lige nu oplever man derudover et ekstra pres på regionens akut-afdelinger i det hele taget.

Men når der siden starten af november har været mellem 3000 og 4000 nye smittede dagligt, er det en faktor, man ikke må undervurdere - især ikke i et i forvejen trængt sygehusvæsen. Fredag var 36 patienter indlagt med corona i Nordjylland. Otte af corona-patienterne lå på intensiv.

Keld Pedersens historie er et eksempel på, hvad der kan ske, når sygehusvæsenet bliver presset. I fremtiden vil vi få flere ældre, som kræver behandling - mens man frygter, at færre søger ind på sygeplejerskeuddannelsen og ind i omsorgsfagene i det hele taget.

Efter lang tids debat om presset på sundhedsvæsenet står det klar for enhver, at der ikke er findes en enkel løsning. Arbejds- og lønvilkår er uden tvivl et parameter i den ligning. Men der skal også kigges på bureaukratiet og papirarbejdet i sundhedsvæsenet.

Fra landspolitisk hold er der relativt stille. Tilbage i oktober præsenterede regeringen et sundhedsudspil, som lægger op til, at der skal bruges fire milliarder på 20 nærhospitaler i hele landet - hvoraf mindst to skal ligge i Nordjylland. Men hvad hjælper det, hvis der ikke er personale?

Der er ingen tvivl: Det haster med at finde løsninger, som kan mindske presset i sygehusvæsenet - både på lang og kort sigt. Det minder beretninger som Keld Pedersens os om.

Men det er også et faktum, at uvaccinerede patienter med corona lige nu presser et i forvejen overbelastet sygehussystem. Det er vores pligt også at beskrive den del af historien.