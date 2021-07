Sygeplejerskestrejke udvides - se hvor det rammer

NORDJYLLAND:Dansk Sygeplejeråd udvider atter den igangværende strejke. Yderligere 225 sygeplejersker på landsplan går i strejke fra 17. august 2021. I Nordjylland er 36 anæstesisygeplejersker på Regionshospitalet i Hjørring udtaget.

Med hensyn til udvidelsen i Nordjylland omfatter det få sygeplejersker i antal, men området er nøje udvalgt, siger Jytte Wester, formand for DSR Kreds Nordjylland.

- Det lyder umiddelbart af få, men vi har valgt området med omhu, så vi rammer arbejdsgiveren hårdest. Der er slet ikke skub nok i tingene. Hverken arbejdsgiver eller politikere har reageret på strejken, hvor vi nu er inde i femte uge. Det betyder, at vi nu må trappe konflikten op.

- Når patienterne ikke kan bedøves, kan der heller ikke gennemføres operationer, så det øgede strejkeudtag vil ramme den planlagte kirurgi, siger hun.

- Arbejdsgiverne og politikerne forholder sig desværre fortsat passivt til vores strejke, så derfor må vi øge presset, siger formand for DSR Kreds Nordjylland, Jytte Wester:

- Vi ved, at der er patienter og borgere, der bliver påvirket, og det er også derfor, at jeg undrer mig over, at arbejdsgiver og politikere ikke reagerer på strejken. De har ansvaret for sundhedsvæsenet nu – og fremover.

Med udvidelsen af strejken håber DSR, at arbejdsgiverne kommer tilbage til forhandlingsbordet medbringende en pose penge.

- Optaget på uddannelserne falder, og store årgange forlader arbejdsmarkedet. Sygeplejerskene skal have et lønløft. Derfor undrer det mig, at hverken arbejdsgiver eller politikere tager ansvar og reagerer – både af hensyn til den aktuelle situation og fremtidens sundhedsvæsen, siger Jytte Wester.