Syv år er ganske enkelt alt for længe at vente på endelig afgørelse

LEDER:For ganske få år siden kunne nærmest alt lade sig gøre for Dansk Folkeparti. Og for et af de mest markante partimedlemmer, Morten Messerschmidt.

Ikke nok med, at DF i 2015 strøg ind i Folketinget med ikke færre end 37 mandater og dermed blev landets tredjestørste parti.

Ved valget til Europa-Parlamentet året før blev Morten Messerschmidt også belønnet med hele 465.758 personlige stemmer, det højeste antal en dansk politiker nogensinde har opnået.

Blandt meget andet blev Morten Messerschmidt valgt på en overordentlig kritisk holdning til EU, hvor han gik særdeles hårdt til alle former for ulovlig håndtering af betroede midler - et emne, der bestemt ikke er blevet mindre aktuelt i Bruxelles på det seneste.

Men for den stærkt frembrusende og uhyre bevidst provokerende politiker har der tydeligvis været et før og efter de meget omtalte Meld- og Feld-sager - et nærmest overmenneskeligt langt forløb har i hvert fald virkelig været med til at trække Morten Messerschmidt ned. Og partiet med.

Politikeren selv gik ned med stress - partiet gik ned i flammer (også af andre grunde).

Og efter at være blevet idømt seks måneders betinget fængsel for svig med EU-midler og dokumentfalsk er han nu - i anden omgang - blevet frifundet af en enig domsmandsret.

Og nej, Morten Messerschmidt er efter sigende ikke vred, men først og fremmest lettet og lidt rørt som reaktion på frifindelsen oven på en sag, der har varet alt, alt for længe.

Uanset hvad man i øvrigt måtte mene om ham på det rent personlige plan, skal ingen som han opleve at blive trukket igennem systemet i mere end syv år, mens man stadig venter på en endelig afgørelse og ikke rigtigt kan komme videre med andre gøremål, fordi der hele tiden hviler lange, mørke skygger hen over éns handlinger.

Noget af sejtrækkeriet har Morten Messerschmidt muligvis selv været skyld i - men ikke, at retsformand Søren Holm Seerup i sin tid har været nødt til at erklære sig inhabil efter på Facebook at have liket diverse opslag mod Morten Messerschmidt, så retssagen måtte gå om. Til Morten Messerschmidts helt klare fordel. For i mellemtiden er det åbenbart kommet til at stå klarere, at man ikke kan bevise, at DF ikke har holdt et EU-seminar i forbindelse med et sommergruppe-seminar i Skagen i 2015.

Så med mindre dommen bliver anket, er tavlen vasket ren for Morten Messerschmidt, der nu kan samle kræfterne om de sidste rester af DF og de tilbageværende fem medlemmer. Måske er han og de øvrige nødt til at erkende, at løbet politisk set er kørt, eller at der i det mindste er meget langt vej tilbage, efter at Danmarkdemokraterne, Nye Borgerlige og ikke mindst Socialdemokraterne på afgørende punkter har været særdeles flittige til overtage tankegodset og menneskesynet fra DF.