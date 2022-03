Syv hurtige råd til at spare penge, når du kører bil

NORDJYLLAND:Medmindre du har firmabil (eller kører elbil), og chefen betaler, når du tanker den, så har du nok bemærket, at prisen på benzin og diesel er steget temmelig hidsigt det seneste år. Senest er prisen på diesel steget med 1,20 kroner fra tirsdag til torsdag. Det giver naturligt spørgsmålet: Hvad kan jeg gøre for at spare på de dyre dråber? Læs med her for at få syv gode råd til at holde forbruget nede.

1. Sæt farten ned

Det er ret banalt, at når man kører hurtigere, så bruger man mere brændstof. En tommelfingerregel siger, at ved at hæve hastigheden fra 110 km/t til 130 km/t, så øger du forbruget med mindst 20 procent. Sætter du hastigheden endnu mere ned, så sparer du endnu mere.

Derudover er der nok mange, der overvurderer, hvor meget tid man egentlig sparer ved at køre hurtigt. Jeg har 46 km. motorvej, hvor jeg må køre 130 km/t. Sætter jeg farten på den strækning ned til 110 km/t, så bruger jeg 4 minutter og 50 sekunder ekstra hver vej. Tiden kan jeg ikke sætte i banken og gemme til sidst på året, den sparede diesel løber til gengæld op.

Folk, der kører elbil, vil nikke genkendende til den kørestil, det drejer sig om.

2. Dæktryk

Kontroller dæktrykket. Det rigtige dæktryk sparer brændstof, forbedrer sikkerheden og forlænger dækkenes levetid i forhold til at køre med for lavt dæktryk. Vi snakker 2-3 procent øget brændstofforbrug med et dæktryk, der er 0,5 bar for lavt - pr. dæk. Så triller du rundt med fire dæk med noget for lavt tryk, så stiger dit forbrug med omkring 10 procent; til absolut ingen verdens nytte.

3. Spænd tagboksen af

Det kan være fristende at køre rundt med tagboksen på, når du er kommet hjem fra ferie, fordi den er lidt bøvlet at få af. Men sådan en tagboks tager ved, når hastigheden kommer op, og ved motorvejsfart er det op mod 20 procent ekstra forbrug. Det er meget at betale for lidt dovenskab. Cykelstativer og laststænger til tagboksen er samme historie - de øger vindmodstanden og dermed forbruget ret markant, så af med dem, når de ikke er i brug.

4. Sluk for overflødigt komfortforbrug

Sluk eller skru ned for klimaanlægget, medmindre det er nødvendigt. På lange ture betyder en behagelig temperatur meget for velbefindende og sikkerhed, men på korte ture er det måske muligt at overleve, uden at klimaanlægget slider i det for at holde de 19 grader? Tilsvarende gælder sædevarme - kan din bagdel overleve lidt vinter uden at blive varmet op til 40 grader?

5. Du er ikke Lewis Hamilton!

Kør kedeligt. Defensivt. Forudseende. Jævnt. Accelerationer koster kassen, så der er ingen grund til at ræse op mod et rødt lys, smadre bremsen i og så høvle speederen i bund ved grønt for at nå op og holde for rødt ved næste lys. Det er ikke engang sikkert, at du imponerer de andre bilister. Slip speederen og lad bilen rulle frem mod et rødt lys, de fleste biler lukker helt (eller næsten helt) for brændstoftilførslen, når bilen ruller i gear med sluppet speeder.

6. Kør mindre

Kør mindre. Det er så banalt, at det nærmest gør ondt, men kan du lade bilen stå og gå eller cykle op til supermarkedet for at købe ind i stedet? Eller på arbejde? Så gør det. Forbrændingsmotorer, specielt moderne dieselmotorer, skal være gennemvarme før de yder optimalt, så den korte tur til supermarkedet er noget skidt.

Motoren har heller ikke godt af det, og er det en diesel, så tolder de korte ture også heftigt på partikelfilterets levetid. Desuden er motion sundt!

7. Smid ballasten over bord

Tøm bilen for overflødigt skrammel. Det koster penge, hver gang et kilo skal bringes op i fart, så der er ingen grund til at køre rundt med 60 kilo, du ikke skal bruge til noget alligevel. Når først du kører 110 km/t på motorvejen, så betyder de ekstra kilo ikke alverden, men kører du meget bykørsel, så få det ud.

Kilder: FDM, Applus Bilsyn

