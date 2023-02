Tåge skabte bøvl i Aalborg Lufthavn

NORDJYLLAND:Den iskolde og tætte tåge tidligt mandag morgen skabte bøvl i Aalborg Lufthavn.

Flere morgenfly til og fra København var forsinkede, enkelte i længere tid, på grund af tågen, oplyser salgs- og marketingdirektør Martin Svendsen fra lufthavnen.

Et SAS-fly fra København, der skulle være ankommet til Aalborg Lufthavn lidt før kl. 8, landede først en times tid senere.

Returflyvningen til København var forsinket i halvanden time.

Roser bilister

Mens tågen drillede lufttrafikken til og fra Nordjylland, gik det bedre på vejene.

Nordjyllands Politi roser bilisterne for at have kørt sikkert - politiet havde mandag formiddag ikke hørt om større uheld som følge af tåge og isglatte veje flere steder.

Dog kom en bil til at strejfe en bus ved Hellum i Himmerland mandag morgen, men ingen personer kom noget til.

En sky i jordhøjde

Den iskolde morgentåge skyldes det kolde og klare vejr, samtidig med at der næsten ikke var vind.

- Dermed fortættes fugten i luften, og så har du en sky i jordhøjde - tåge, forklarer vagthavende meteorlog Mette Zhang fra DMI/Danmarks Meteorlogiske Institut.

Tågen er begyndt at lette og ventes helt væk, efterhånden som der kommer mere vind.