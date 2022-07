Tårnhøje el-priser - se hvornår strømmen når sit højeste i flere måneder

NORDJYLLAND:Prisen på elektricitet er tårnhøj lige nu - ikke rekordhøj, men dog meget tæt på.

Markedsprisen - eller spotprisen - på el bliver mandag fra klokken 20 på 5,0576 kroner pr. kilowatt-time eksklusiv moms. Det er blot 15 øre fra rekordprisen, som blev sat 8. marts i år med en pris på 5,2074 kroner pr. kwh.

- Der bliver ikke rekord i aften. Den hidtidige rekord er fra 8. marts i år, og den står fortsat efter i aften, fastslår Anders Christensen.

Han er ansvarlig for klager og kundetilfredshed hos Norlys, der leverer strøm, internet og tv til firmaets kunder.

Som ansvarlig for den afdeling får han masser af spørgsmål om el-priser - specielt lige for tiden, hvor markedet blandt andet grundet krigen i Ukraine svinger meget.

Prisen på de knap 5,06 kroner pr. kwh skal tillægges et mindre dækningsbidrag til el-leverandøren plus elo-afgift, der pr. 1. juli blev sænket fra 0,903 kroner pr. kwh til nu at være 0,763 pr. kwh - også eksklusiv moms.

Prisen for en kilowatt-time er derfor i aften klokken 19 på 7,31 kroner pr. kwh inklusiv moms.

Henover døgnet kan el-prisen svinge utroligt meget, og der kan være dage, hvor prisen er langt nede under en krone pr. kwh.

Det handler altså ikke bare om, hvorvidt vindmøllerne snurrer eller ej. Det handler simpelthen om udbud og efterspørgsel, hvor udbuddet er den producerede mængde af strøm og efterspørgslen er forbruget af strøm.

I f.eks. weekenderne ligger el-prisen derfor ofte betydeligt lavere end på hverdage, fordi mange virksomheder, der jo bruger strøm, holder lukket i weekenderne.

Samtidig kan de svingende priser skyldes, at markedsprisen typisk fastsættes efter den dyrest producerede kilowatt-time.

I spidsbelastninger hen over døgnet - ofte fra klokken omkring 18 til 22, da der skal laves mad i mange husholdninger, og andre af husenes el-apparater kører på fuld knald - så skal der måske sættes gang i produktionen af el baseret på f.eks. naturgas, og når det er nødvendigt, stiger el-prisen, fordi gassen på grund af krigen i Ukraine er blevet meget dyrere og meget mere ustabil i leverancerne og derfor svingende i prisen.

Og med de svingende priser på gas, svinger prisen på el altså også derefter.

Samtidig er Danmark inddelt i to zoner - et Vestdanmark og et Østdanmark - og også over landsdelene kan priserne svinge betydeligt. Det kan igen være et udslag af gaspriserne, fordi de er tårnhøje i Tyskland, der leverer en del elektricitet til Vestdanmark, mens Østdanmark ikke er så afhængig af strøm fra Tyskland.

For Vestdanmarks vedkommende har der også været usikkerhed om, hvorvidt de norske vandkraftværker har kunnet få vand nok til at producere, så meget el, at de har kunnet levere billig vandkraft til Danmark.

Og rundt om i Europa - på el-markedspladserne - sidder der faktisk såkaldte tradere - altså handlere, der holder skarpt øje med udbud og efterspørgsel og byder ind med køb og salg, når de mener, det er fordelagtigt for deres virksomheder og kunder.

Man kan løbende følge med i udviklingen i el-priserne på en del apps til smartphones såsom eksempelvis appen "gridio" eller appen "elpriser".

Brændsels/kulpriser CO2-kvotepriser Niveauet i de nordiske vandmagasiner Import- og eksportkapaciteten Vedvarende energi-udbygningen (VE-udbygningen) Elforbruget i Norden og Nordeuropa Vind, vejr og temperaturer i Danmark og nabolandene

Det er også muligt at følge el-prisernes udvikling på norlys.dk og på en hjemmeside Nord Pool, der dækker hele Europa.