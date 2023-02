Tabt lighter satte ild i sofa - reddet af forbipasserende

NØRRE VORUPØR: En ældre kvinde var fredag aften så uheldig at tabe en lighter i en sofa, der stod i kvindens stue. Hun fik bekæmpet ilden, der opstod i sofaen og gik derefter ud i køkkenet for at lave mad. Men ilden blussede pludselig op, og kvinden kunne så konstatere, at det blev en smule for røget i huset til, at det bare var maden, der brændte på.

Da kvinden kiggede ind i stuen, var der for alvor gået ild i sofaen.

Og så måtte Nordjyllands Beredskab rykke ud for at slukke ilden.

Det beretter indsatsleder Mogens Hansen, Nordjyllands Beredskab i Thisted Kommune.

Han oplyser, at nogle forbipasserende gennem husets vinduer opdagede røgen i den ældre kvindes halvandet plans hus. De fik åbnet en dør og bugseret kvinden ud. Samtidig fik de alarmeret beredskabet.

Alarmen lød klokken 18.42, og beredskabet i Hanstholm rykkede med et fuldt slukningstog- indsatsledervogn og to slukningskøretøjer - samt i alt syv brandfolk.

De fik forholdsvis hurtigt styr på branden, men kunne dog ikke forhindre, at det meste af underetagen på huset udbrændte.

Det, der ikke udbrændte i den nederste etage, blev røg- eller sodskadet, så huset er ubeboeligt, vurderer indsatsleder Mogens Hansen.

- Der blev rekvireret en ambulance, og lægebilen var også tilstede, og lægen kunne konstatere, at kvinden ikke fik så meget røg, så det blev skønnet unødvendigt at køre hende på sygehuset. Hun er nu i familiens varetægt og skal genhuses, fortæller indsatslederen.

Han vurderede ved 20-tiden, at der ville gå en halv times tid yderligere med efterslukning, før brandfolkene kunne kalde aftenens opgave for løst.