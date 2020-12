Tæt på handelslivet i Nordjylland: Hvordan kommer vi videre efter corona?

Forbrugsmønstre og købsvaner er under forandring. Det i sig selv er ikke nogen nyhed, men coronakrisen har eskaleret og intensiveret den udvikling, som allerede var godt i gang.

Den kommende tid går NORDJYSKE tæt på butikkerne og handelslivet i Nordjylland. For hvordan ser fremtiden ud efter ni måneder med corona, som netop nu rammer detailbranchen hårdt?

Det har været - og er stadig - hårdt. De små nordjyske virksomheder har mistet 5,4 procent af omsætningen i årets første kvartaler sammenlignet med samme periode sidste år.

Til gengæld buldrer det derudaf for de forskellige webshops. I de første tre kvartaler af 2020 er omsætningen på handel med tøj og sko på nettet steget med 34,4 procent sammenlignet med sidste år.

Det bliver interessant at følge udviklingen med onlinehandel kontra de fysiske butikker. For der er ingen tvivl om, at fremtidens vindere - corona eller ej - bliver dem, der formår at udnytte tidens trends. Og det handler selvfølgelig om en stærk digital tilstedeværelse og strategi. Styrken ved den digitale handel er det enorme udbud og de typisk lave priser sammenlignet med en fysisk butik.

Men der er også noget i tidsånden, som kan komme de fysiske butikker til gode. For forbrugerne efterspørger service og faglighed. Forbrugerne har stadig behov, som ikke kun kan opfyldes hos de digitale forretninger. Og så er vi nok også blevet mere bevidste om betydningen ved at støtte lokalt - som vi især her under coronakrisen er blevet opmærksomme på, hvor kampagne efter kampagne netop har sat fokus på det.

Samtidig har netgiganten Amazon kurs mod Danmark, og det går normalvis ikke stille for sig, når den amerikanske internethandelsvirksomhed indtager et nyt marked. Det vil få konsekvenser for dansk detailhandel - både den digitale og de fysiske butikker.

Så det kræver handling fra de forretningsdrivende og refleksion fra forbrugerne.

Som bekendt kan man ikke vinde fremtidens kamp med fortidens våben. Og derfor skal der nytænkning til for også i fremtiden at kunne sikre et lokalmiljø med fysisk detailhandel. For der er ingen tvivl om at konkurrencen fra den digitale handel vil gøre, at nogle af de fysiske butikker må dreje nøglen om og lukke. Men behovet for at nærværende og livligt bymiljø er intakt. Og det er måske den del, som de små erhvervsdrivende mere skal se sig selv som en del af.

Derudover må forbrugerne gøre op med sig selv, hvilken slags gågader og hvilke bymidter, de kan stille sig tilfredse med. For det er i sidste ende, deres adfærd der afgør det.