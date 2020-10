Tættere på himlen med en 104-årig

Min nyeste helt landede forleden i Øster Hornum. Margrethe er 104 år gammel, bor på plejehjem på Fyn og havde taget en helikopter til det nordjyske. På den måde blev turen overkommelig for den ældre dame, der bare gerne ville se sin søns nye hus.

Helikopteren blev valgt, fordi det var et hurtigere og nemmere alternativ til en tur, der ellers ville have været hård for Margrethe, som ikke længere er så sikker på benene. Så sammen med en ansat fra plejehjemmet hvor hun bor, tilbagelagde de turen til Nordjylland i luften på 50 minutter.

Hun betalte selv, og som hun sagde: ”Jeg ved ikke, hvad det kostede, men det var pengene værd.” Det er da den rigtige tilgang. Det er nok begrænset, hvor mange fladskærme og charterrejser en 104-årig har brug for. Til gengæld bliver det en tur, hun husker – og som må være inspirerende for hendes familie og os andre: man kan hvad man vil og prioriterer.

Grundlæggende handler det om, hvad man kigger efter. Margrethe kunne have valgt at sige; ”jeg er blevet for gammel til at tage på besøg”. I stedet sagde hun: ”Jeg vil gerne se huset i Øster Hornum – hvordan kan det lade sig gøre?” Hun havde øjnene på det reelle mål og kiggede så efter løsninger.

Margrethe på 104 er i mine øjne en helt. Ikke mindst i disse restriktive tider. Her er det vigtigere end nogensinde, at vi holder øjnene på de reelle mål og løsningerne til at komme derhen. Og ligesom med helikopteren er det en tid, der kalder på de mere alternative af slagsen.

Et andet eksempel er DGI Huset i Nordkraft, hvor man i spinning-lokalet ikke længere kunne have det samme antal kursister. Men så tænkte man alternativt og pragmatisk: Hvordan kan vi lave en løsning, så flere kan deltage, men stadig være adskilt?

Løsningen blev en hurtig skillevæg påklædt gennemsigtig plastik. På den måde kan man i den ene halvdel af lokalet have 8 kursister og i den anden 9 plus en instruktør. En enkel løsning så flere kunne være sammen opdelt. Høre og fornemme hinanden og instruktøren, uden at være i den samme luft og i det samme lokale.

Det handler ikke om at omgå restriktioner, men om at finde løsninger, der spiller sammen med dem. Heldigvis er der masser af gode inspirationskilder blandt os. Nogle gange kommer den fra himlen - med helikopter.