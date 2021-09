Tag det som en gave, far!

Kære kommende far, tillykke.

Nu sker der for alvor ting og sager på barselsfronten. Efter år, hvor vi har talt ligestilling og mere tid til far og det nyfødte barn, men hvor der alligevel ikke rigtig er sket noget, står der nu inden for nær fremtid 11 uger og venter til dig og din spæde søn eller datter.

Det står klart, efter at et politisk flertal bakker op om et forslag fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening om øremærket barsel.

De to parter har brygget videre på et EU-direktiv, der pålægger medlemslandene at indføre mindst ni ugers barsel til far og barn, og de er landet på 11 uger til de danske fædre.

Måske er du utilfreds. Knurrer lidt og har svært ved at acceptere, at nogen blander sig og pådutter dig og din familie, hvordan I fordeler den tid, I får med jeres nyfødte.

Måske er du lidt nervøs. For hvordan skal du få 11 uger til at gå med at passe et spædbarn? Og hvordan skal din arbejdsplads dog håndtere dit fravær?

Og ja. Statslig indblanding i familiens valg kan nok få advarselslamperne til at blinke. Men i det konkrete tilfælde er et venligt, men bestemt skub en nødvendighed. For der er talt og talt om mere barsel til mænd, men det har ikke rigtigt flyttet noget. Så sent som i 2019 holdt fædrene ifølge tal fra Danmarks Statistik i snit 34 dages barselsorlov, mens mødrene stod for 280 dage. Som Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, siger til Berlingske, er der ingen rimelighed i, at moderens arbejdsplads skal undvære sin medarbejder markant mere end faderens, og samtidig går det lange fravær både ud over moderens karrieremuligheder, hendes løn og dermed livsindtægt. Enig. Den skævhed er det på tide at få gjort op med.

Du kan nu glæde dig over, at du ikke skal forsvare dit fravær over for din egen arbejdsgiver. Han eller hun skal indrette sig - og gør det, for hvordan skulle dit fravær være mere uhåndterbart end din kones?

Dine kolleger ditto, for de er i samme båd. Og er du usikker på, hvordan de 11 uger skal gå, er du ikke alene. De fleste forældre skal uanset køn vænne sig til samværet med et nyt familiemedlem - og naturligvis kan og skal du som far indtage rollen som den trygge havn for den lille ny.

Så tag det som en gave. Det er da fantastisk, at vi har rykket ligestillingen derhen, at du som far kan fordybe dig i samværet med en ny verdensborger, du selv er ophav til. Lære vedkommende at kende, give tryghed og lægge kimen til et solidt forhold, der forhåbentlig skal vare livet ud.

Jeg håber, du er overbevist og tager imod. Og reelt har du intet valg. Siger du nej tak, falder gaven bort - du kan ikke give den videre til din kone. Det vil i sidste ende gå ud over dit barn og dermed din familie - og den form for uansvarlighed klæder ingen mand, ikke mindst en familiefar. Så nyd det.