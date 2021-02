Tag imod en udstrakt hånd

For et år siden var det svært at forestille sig, at selvstændige erhvervsdrivende så ind i et år, hvor deres virksomheders aktivitet og muligheder - og dermed i store træk virksomhedernes skæbne og mulighed for at bestå - var deponeret et sted uden for ejernes kontrol.

Fra den ene dag til den anden var det mere betydningsfuldt, om man befandt sig i den ene eller den anden branche, end om man var en knalddygtig erhvervsdrivende: I fødevarebranchen? Bare kør på. Ejer af en detailbutik med vægt på den fysiske kundekontakt? Desværre, du skal holde lukket.

Normalt er man netop som selvstændig vant til at være i kontrol, selv at tage beslutningerne for derefter enten at kunne høste frugterne eller få en lærestreg. Men netop initiativet og selvbestemmelsen er noget af det, man ikke kan udøve under en pandemi, hvor smittetryk og nye mutationer styrer hverdagen.

Det fører ikke bare til potentiel dårlig økonomi, men også til en reel følelse af magtesløshed. Og magtesløshed er det sidste, vi har brug for rammer vores selvstændige erhvervsliv, når vi lige om lidt skal komme ud af coronakrisen på den bedst mulige måde.

Derfor var NORDJYSKE straks klar til at bakke op, da vi hørte om initiativet MODCORONA. Her stiller en række stærke kræfter fra det private erhvervsliv sine kompetencer, viden og tid til rådighed fra andre erhvervsdrivende, der har brug for rådgivning eller klare svar. Man får simpelthen muligheden for at "ringe til en ven", som man ikke engang vidste, man havde.

Det er et livsbekræftende initiativ, som har en stærk iboende tro på fremtiden og på, at Nordjylland kan komme godt ud af krisen. Og det er et udtryk for ægte samfundssind, at en række tunge erhvervsfolk på onsdag sidder klar ved telefonen for at hjælpe alle dem, der ringer, på bedst mulig vis.

Og det er i øvrigt lige så meget et udtryk for samfundssind at have modet til at række ud og tage imod hjælp. På den måde gør man som erhvervsdrivende noget godt for hele regionen, for vi er alle sammen afhængige af, at virksomhederne kommer ud af krisen med så få skrammer som muligt. Hvis det skal lykkes, skal man både kunne give og tage imod den udstrakte hånd.

