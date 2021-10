Tag kandidattesten her: Hvilken politiker er du mest enig med?

Der er mange kandidater at vælge imellem, når der er valg til kommuner og regioner 16. november. Hvis du er i tvivl om, hvor krydset skal sættes, kan du få inspiration ved at tage den kandidattest, som Nordjyske og en lang række andre medier står bag.

Du finder kandidattesten her.

Kandidattesten giver ikke et endeligt svar på, hvem du skal stemme på, men kan hjælpe med at finde kandidater, som du er politisk enige med - og som måske er værd at undersøge nærmere.