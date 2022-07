Taget på sengen: Ulv luntede forbi sommerhuset

AALBÆK:- Min mand og jeg sad inde i sengen og fik morgenkaffe, og så sad vi faktisk og snakkede om, hvad det var for nogen dyr, jeg havde set i går. Det var nogle mårhunde - to unger og en voksen - og pludselig blev min mand helt stille.

Sådan beretter Trine Ramlyng om oplevelsen mandag morgen, da den vendsysselske ulv lige havde besluttet sig for at vandre gennem haven hos Trine og Peter på Gl. Kirkevej i Aalbæk.

En ulv besøgte mandag et sommerhus på Gl. Kirkevej i Aalbæk. Det Nordjyske Mediehus

Trine og Peter, der kommer fra Espergærde, holder ferie i familiens sommerhus.

Og lige uden for en glasdør i soveværelset - måske 10 meter fra parret - luntede ulven gennem haven, før den forsvandt over mod Gl. Kirkevej.

- Da min mand blev så stille, spurgte jeg bare: Hvad sker der? Der er en ulv, sagde Peter så. Og der måske 8-10 meter væk - det har jeg lidt svært ved at vurdere - stod ulven, og så blev jeg helt forfjamsket i et forsøg på at taget nogle billeder, så den var nået lidt væk, inden det lykkedes, forklarer Trine Ramlyng om den noget overraskende oplevelse.

Hun og gemalen var ikke et sekund i tvivl: Det var en ulv, og den luntede stille og roligt forbi, henover parrets omkring 8.000 kvadratmeter store grund og forsvandt ind en tykning over mod Gl. Kirkevej.

- Vi var da lidt rystet over at se en ulv så tæt på. Og vi talte om, om vi skulle melde det et eller andet sted, men myndighederne ved jo, at der bor en ulv heroppe ved Råbjerg Mile, fortæller Trine Ramlyng.

- Og vi havde også set, at der var andre i området, der søndag havde lagt et opslag op i gruppen "Alle os, der elsker Aalbæk", om at ulven var set på Elsdyrvej her i Aalbæk. Jeg har en søster, der har sommerhus på Elsdyrvej, så jeg havde sendt hende billedet fra det opslag i går, men her til morgen kunne jeg så sende hende mine egne billeder af ulven, griner Trine Ramlyng, der sammen med familien har fået en på opleveren med ulvens morgenbesøg.

Trine Ramlyng vil ikke så gerne ind i diskussionen, om ulven skal have lov at være her.

- De er her jo, og de er en del af vores natur. Det skal de have lov til, men på den anden side kan jeg da godt forstå de landmænd, der er bekymrede over ulvens tilstedeværelse i forhold til deres dyr, lyder det eftertænksomt fra Trine Ramlyng, der denne mandag morgen blev taget på sengen af ulvens besøg.

De seneste timer har der været flere opslag i Facebookgruppen "Alle os, der elsker Aalbæk" om ulvebesøg i sommerhusområdet ved Aalbæk.

Ulv i Aalbæk