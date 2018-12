Tak for i dag Aabybro!

AABYBRO: NORDJYSKE’s bus kiggede onsdag forbi Aabybro Centret for at se nærmere på planerne for centret - og en udveksling af tips til kommende historier.

Det var en kold dag og vi måtte holde dørene lukket, så færre gæster end vanligt fandt vej, men tak til jer, der kiggede forbi til kage, kaffe og en snak.

Vi kigger nærmere på de indkomne forslag til mulige historier i den kommende tid og tager fat på dem i vores produktioner - i avisen og på NORDJYSKE Plus på nettet.

Bemandingen på bussen vil kvittere med en tak for en god dag!