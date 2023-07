Tak, Ryan - lige her topper Nibe Festival

KONCERT

OneRepublic

Ikke noget med at grave tilfældige, gamle numre frem fra gemmerne. Ikke noget med at synge sange ud fra et bestemt tema. Ikke noget med at spille alle sange fra ét album ud i én køre: - We're just giving you the good shit!

Der var tæt pakket på pladsen foran Store Scene - og godt gang i fællessangen til hvert eneste nummer - under OneRepublic. Foto: Martin Damgård

Og dét gør forsangeren og frontfiguren Ryan Tedder så. I lidt over en time. Med hit-på-hit-på-hit. Kun de allerstørste fra gruppens 21 år lange karriere.

Og amerikanske OneRepublic er af lidt samme skuffe som The Script eller Crowded House:

På repertoiret står ikke én eneste sang, som man ikke har hørt et utal af gange før - fordi mange radiostationer har voldspillet dem i årenes løb - uden at man af den grund nødvendigvis lige har forbundet dem med OneRepublic.

Der var næsten ingen ende på Ryan Tedders meget åbenlyse begejstring for at optræde på Nibe Festival - "denne fortryllende, magiske skov". Foto: Martin Damgård

Men den der med "It's too late to apologize, it's too late" - det er altså OneRepublic. Og de der linjer "Lately, I've been, I've losing sleep" - båret fra af en let folkrock-stampende puls - er også OneRepublic. Den hedder "Counting Stars". Og "I Ain't Worried" fra den nyeste "Top Gun"-film? Også OneRepublic.

Der skal ikke megen overtalelse til - faktisk slet ingen - for at få mange af tilskuerne til at skråle med hele vejen fra start til slut. Foto: Martin Damgård

Og sådan vælder det bare frem med den ene knivskarpe ørehænger efter den anden, som Ryan Tedder serverer ved løs hånd og højt humør og båret frem ikke bare rockband, men også et par strygere.

Med næsten halv times forsinkelse på grund af lydproblemer kom OneRepublic på scenen - uden teknikken i orden ville publikum have fået en koncert kun med sang og akustisk guitar, fortalte Ryan Tedder. Foto: Martin Damgård

For at det ikke skal være løgn, har Ryan Tedder overskud (og talent) for at sætte et kvarters tid af til lige hurtigt at gennemgå (og gennemsynge) nogle af de mange, mange fuldtræffere, som han har skrevet til andre.

I fuld fart - og med en ivrigt klimprende (og yderst talentfuld) Ryan Tedder ved pianoet - får vi så først og fremmest "Halo" (til Beyoncé), men også "Bleeding Love" (til Leona Lewis) og "Burn" (til Ellie Golding). Og vi får små historier om, hvordan han har skrevet - og fået udgivet - bestemte numre, der har været tænkt som modspil til de kunstnere, der er endt med at indspille dem.

OneRepublic havde et solidt tag i fanskaren - som kendte hver eneste linje fra hver eneste sang, også fra andres repertoire, som Ryan Tedder har leveret til. Foto: Martin Damgård

Det er så blæret på den mest charmerende måde. Selvbevidst på den gode måde, også fordi man på nært hold kan følge, hvor ovenud begejstret Ryan Tedder er for at præsentere sine sange for andre til et tæt, intenst poprock-show med et meget personligt præg.

Blandt de medvirkende var også violinisten Brian Willett, der tilførte dele af musikken et vist folkrock-agtigt præg. Foto: Martin Damgård

OneRepublic på Store Scene på Nibe Festival fredag aften.