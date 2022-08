Tall Ships Races: Her er tre skibe, du ikke må gå glip af

AALBORG:Der bliver nok at kigge på, når Tall Ships Races rammer Aalborg senere på ugen. 40 skibe fra vidt forskellige lande som Polen, Indien og Holland vil lægge til kaj ved havnefronten, hvor der også vil være en række andre aktiviteter og koncerter i løbet af både torsdag, fredag og lørdag.

Men er der nogen skibe, der er særligt interessante? Søren Thorst, eventchef i Aalborg Kommune, kommer her med tre bud på eksemplarer, der er værd at opleve.

1. Et "helt utroligt flot" skib

- Det er 100 procent gennemført, siger eventchef Søren Thorst om skibet Shabab Oman. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Søren Thorst, eventchef i Aalborg Kommune: - Der mangler ikke noget. Mange døjer med at vedligeholde skibene, men det er ikke tilfældet her. Det er tydeligt, at midlerne har været mange. Det er forholdsvis nybygget, men holdt i den gamle stil - og bare helt utroligt flot. Og så leverer besætningen varen med deres uniformer og så videre. Det er 100 procent gennemført.

Shabab Oman II Land: Oman

Byggeår: 2014

Klasse: A

Besætning: 90 VIS MERE

Med en alder på blot otte år er Shabab Oman det yngste skib, der lægger til kaj i Aalborg. Arkivfoto

2. Skib med en stærk historie

Skoleskibet Georg Stage har siden 1882 givet unge mennesker en uddannelse og oplevelser for livet. Det første skib blev bygget i 1882, men i 1934 byggede man et nyt - og det er det, som kan opleves i Aalborg torsdag, fredag og lørdag. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Søren Thorst, eventchef i Aalborg Kommune: - Gennem de seneste to-tre år har det været igennem en grunding renovering, og det virkelig et flot skib, som jeg synes, man bør opleve. Skibet sejler med elever, som går i skole, mens de er på togt - og det er de to-tre gange om året. Det er et skib med en stærk historie - og et skib, der i den grad bliver brugt. Besætningsmedlemmerne ligger ikke bare og slænger sig på dækket - de bliver holdt til ilden.

Georg Stage Land: Danmark

Byggeår: 1934

Klasse: A

Besætningsmedlemmer: 80 VIS MERE

Skoleskibet Georg Stage ved afslutningen på et togt 22. juli 2017. Arkivfoto: Sarah Christine Nørgaard/BT/Ritzau Scanpix

Georg Stage. Arkivfoto: Henning Bagger/Scanpix Denmark/Reuters/Ritzau Scanpix

3. Det største skib

Polske Dar Mlodziezy er arrangementets største skib og gæstede også Aalborg til Tall Ships Races i 2015. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Søren Thorst, eventchef i Aalborg Kommune: - Dar Mlodziezy er det største skib, vi har denne her gang, og alene størrelsen gør, at det er imponerende. Man kan blandt andet komme ned at se, hvordan besætningen bor og sover. Det er et åbent skib med rundture.

Dar Mlodziezy Land: Polen

Byggeår: 1982

Klasse: A

Besætning: 196 VIS MERE

Dar Mlodziezy foran Musikkens Hus til Tall Ships Races i 2015. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Dar Mlodziezy (bagest) ud for Frederikshavn i 1995. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Dar Mlodziezy leder Sail-In-paraden ved Sail Amsterdam 2015. Arkivfoto: United Photos/Reuters/Ritzau Scanpix

****