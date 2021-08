Tamt OL. Dedikationen smittede. Transkønnede atleter vil skabe debat

I dag slukkes flammen i Tokyo.

Efter godt 14 dages kappestrid, hvor mere end 11.000 atleter fra 206 lande har dystet om 339 medaljesæt inden for i alt 33 sportsgrene, er det slut. De 32. olympiske lege er forbi.

Som tidligere beskrevet på denne plads er det mere end tvivlsomt, om legene skulle have været afviklet. Corona-pandemien betød allerede sidste år aflysning og udsættelse af begivenheden.

I år skulle det så være, selv om der i den japanske offentlighed var modstand mod arrangementet af frygt for en eskalering af smitten. Hovedsponsor Toyota gjorde sig pludselig mere eller mindre usynlig. Og siden legenes begyndelse 23. juli er der sket en markant stigning i smittetallet i Japan - indtil videre er det dog ikke slået fast, at OL har afgørende ansvar for den udvikling.

OL i Tokyo blev gennemført. Men det blev en særdeles tam affære.

Som det har vist sig i det forgangne år, er sport uden tilskuere en fesen omgang. Det bliver bare ikke det samme, når glæden over en sejr og sorgen over et nederlag ikke kan forløses i et brus eller tårer på stadion eller i hallen.

Men OL er en sejlivet størrelse. Begivenheden har gennem årtier overlevet storpolitisk indblanding/udnyttelse, korruption, (stats-)dopingskandaler og stærk kritik for at koste værtsbyerne og landene milliarder af kroner, som er væk, når cirkusset forlader byen, og kulisserne står tomme tilbage. Pengeinteresserne er for store og muligheden for at bruge legene som politisk propagandaplads for tillokkende til at sætte en bremse for arrangementet.

Når det er sagt, er der også centrale elementer at lade sig fascinere af og glæde sig over.

Sportsfolkenes dedikation er nærmest umenneskelig, når afbud til familiesammenkomster, timers daglig træning og en ellers gennemstruktureret hverdag uden det store økonomiske incitament holdes konsekvent i hævd. Dag efter dag. Uge efter uge. År efter år. Når det ovenikøbet for nogle atleter vil være for ganske få sekunder eller minutter på scenen endda uden realistisk mulighed for en medalje.

Den dedikation er en påmindelse om, at det kræver en indsats at opnå eller ændre noget i både større og mindre skala. Det er forbilledligt og inspirerende.

Samtidig har sportslig succes en uforlignelig evne til at samle nationen. Hvem lod sig ikke gribe af sejler Anne-Marie Rindoms dramatiske vej til guld - og hendes berusende glæde, da sejren var i hus? Hvem interesserede sig ikke pludselig for skeetskydning, da Jesper Hansen snuppede sølv? Og hvem oplevede ikke en snert af vemod, da Sara Slott faldt over en hæk i sit sidste løb?

OL i Tokyo vil også blive husket for at skabe debat om et andet af tidens store spørgsmål: Inklusion og kønsidentitet.

Newzealænderen Laurel Hubbard skrev sig ind i historien som den første transkønnede atlet, da hun stillede op i vægtløftning for kvinder. I en tid, hvor køn debatteres i spændet mellem kultur og biologi, er det naturligt at stille spørgsmål til, om en transkønnet atlet, der er gået fra at være mand til kvinde, vil få en urimelig fordel af sin biologi og dermed udradere konkurrenterne. Om de fødte kvinder på forhånd er sat til vægs?

Den konkrete sag gav intet svar, da Hubbard ikke formåede at blande sig i medaljestriden.

Men det bliver uden tvivl et ømt spørgsmål, for dilemmaet er klart: Inklusion er en naturlighed, men det er biologi altså også. Og risikerer kvinderne at blive skubbet ud af egne rækker, er det jo ikke specielt inkluderende.

Om det ender med, at transkønnede får deres egne konkurrencer, eller om der opstår et medicinsk regelcirkus med grænseværdier for testosteron i kroppen i kvindernes konkurrencer, er endnu for tidligt at sige. Men debatten kommer til at fylde i de kommende år og vil med garanti grave grøfter og trække fronter - her venter et utraditionelt, men ikke mindre spændende forhindringsløb at finde sin afgørelse.