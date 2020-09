Tank bilen med lidt grønnere samvittighed

Af Jens Overgaard

Du kender det fra flybilletter eller tøjkøbet på nettet: Muligheden for at tilvælge en CO2-kompensation og dermed lette miljøtrykket.

Det bliver nu også muligt, når du tanker benzin eller diesel og får leveret fyringsolie.

Tilbuddet kommer fra Energiselskabet, DCC Energi, som står bag Shell. Ordningen er netop indført på 232 af selskabets tankstationer.

Afhængig af produkt koster det mellem 15 øre og 18 øre ekstra per liter, alt efter, om man tanker benzin eller diesel.

Beløbet går til certificerede skov- og naturbevarelsesprojekter, som Shell har investeret i. De er certificerede under internationalt anerkendte standarder som forebygger skovrydning og genplanter skov, lover Shell.

Her er f.eks. projekter i Peru og Indonesien, hvor to skovbevaringsprojekter beskytter 1,8 mio. hektar truet skov og vådområde.

Alene de to projekter genererer hvert år 10 mio. CO2-kreditter. Det svarer til, at en udledning af 10 mio. ton CO2 til atmosfæren er undgået eller fjernet. Til sammenligning udledte Danmark i alt 51,9 mio. ton CO2 i 2018.

I første omgang er det bilister med et Shell brændstofkort, virksomheder og kommuner, som kan tilvælge C02-kompensationen, der er frivillig. Men ordningen kan udvides.

- På tankstationerne starter vi op med at knytte kompensering sammen med Shells brændstofkort til private og erhvervskunder. Hertil kommer det direkte salg, vi har til virksomheder og kommuner, som også kan kompensere brændstoffet, de får leveret fra os med tankbil, siger adm. direktør i DCC Energi, Christian Heise, som tilføjer:

- På sigt vil vi gerne gøre CO2-kompensering af brændstof endnu mere tilgængeligt. Det kunne f.eks. være med en knap på standerne på tankstationerne, som du kender det fra ”støtteknappen” på flaskeautomater i supermarkedet, forklarer retaildirektør i DCC Energi, Søren Møller Maretti.

Der er flere årsager til, at selskabet nu vil tilbyde dette, lyder det fra Christian Heise, adm. direktør i DCC Energi.

- Vi står midt i en stor omstilling til en mere bæredygtig energiforsyning. Men der er fortsat mange i Danmark, der er afhængige af deres almindelige bil eller lastbil for at få hverdagen eller forretningen til at hænge sammen. Derfor giver det god mening at introducere CO2-kompensering af brændstof som en ny mulighed for både bilister og virksomheder. I det omfang du ikke kan undgå eller reducere din CO2-udledning, er kompensering både oplagt og et skridt i den rigtige retning,” siger Christian Heise.