TDC-nedbrud rammer flere steder i Nordjylland

NORDJYLLAND:TDC er mandag blevet ramt af nedbrud, som betyder, at mange har problemer med at foretage telefonopkald.

Det rammer TDC's mobilkunder men også mange og herunder politi og beredskab i Nordjylland. Således oplyser Nordjyllands Beredskab - via Twitter - at de har problemer med telefonen.

- Alle vores fastnet og mobilnumre er påvirket, oplyste beredskabet kort før klokken 13.

Problemerne hos TDC skulle ikke forhindre folk i at ringe 112 - altså foretage et alarmopkald. Det oplyser både Nordjyllands Beredskab og Rigspolitiet. Men det er jo altså kun i nødstilfælde, at der skal ringe 112.

Nordjyllands Politi samt Midt- og Vestjyllands Politi oplyser også via Twitter, at det kan være svært at komme igennem på telefonen. Herfra oplyses det, at der kan være problemer med at komme igenne på telefon 114 - altså nummeret til ikke-akutte henvendelser til politiet - hvis man er TDC-kunde - og at der også kan være problemer for folk med Telmore-abonnement.

Det vides endnu ikke, hvornår problemerne ventes at være løst.

Rigspolitiet har lavet denne vejledning, hvis du har brug for at ringe 112 men oplever problemer:

Prøv først at ringe 112 som normalt. Prøv dernæst via mobiltelefonens nødopkaldsfunktion på login-skærmen.

Alternativt kan du ringe fra en fastnettelefon eller fra en mobiltelefon med en anden teleudbyder.

Endelig kan du prøve at tage SIM-kortet ud af telefonen og ringe 112.

Politiet gør opmærksom på, at du kun skal ringe 112 ved akut behov for udrykning fra ambulance, brand eller politi.