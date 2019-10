Teledata kan igen bruges i straffesager

DANMARK:Anklagere kan igen fra 19. oktober 2019 bruge teledata som bevis i straffesager ved hovedforhandlinger og varetægtsfængslinger.

Det oplyser rigsadvokaten i en pressemeddelelse.

Den 18. august 2019 indførte rigsadvokaten et midlertidig stop for brug af teledata. I et brev udsendt til alle anklagere i dag har rigsadvokaten oplyst, at det midlertidige stop for brug af teledata i straffesager ikke bliver forlænget.

- Med den viden vi nu har, og med de tiltag og nye retningslinjer, der er lavet, står vi et helt andet sted end for to måneder siden. Derfor er det også retssikkerhedsmæssigt forsvarligt, at teledata nu igen bliver brugt af anklagerne ude i retterne, siger rigsadvokat Jan Reckendorff i pressemeddelelsen.

Alvorlige spørgsmåltegn ved kvaliteten

Baggrunden for det midlertidige stop var, at nye oplysninger om fejl i teledata, herunder fejl i rådata, havde sat nye alvorlige spørgsmålstegn ved kvaliteten af de teledata, som anklagemyndigheden anvendte i straffesager.

Under det midlertidige stop er der gennemført en ekstern undersøgelse af politiets brug af teledata i straffesager, og udarbejdet et uvildigt notat om opmærksomhedspunkter, som politi, anklagere, forsvarere og dommere fremover vil få udleveret, når teledata anvendes i straffesager.

I tilknytning til redegørelsen i teledata-sagen er der desuden lanceret en række nye tiltag, der skal genskabe tilliden til politiets brug af tekniske efterforskningsmidler og beviser.

Nye retningslinjer for anvendelsen

På baggrund af undersøgelsen, notatet, redegørelsen og de nye tiltag har anklagemyndigheden udarbejdet nye retningslinjer om anvendelse af teledata i straffesager. Retningslinjerne fremgår af et nyt afsnit i den såkaldte Rigsadvokatmeddelelse.

- Det er afgørende, at anklagere, forsvarere og domstole nu har et fælles grundlag at stå på, og at mulige fejl og usikkerheder bliver lagt åbent frem. Det handler ikke om, at teledata skal være 100 procent fejlfri, for det er de ikke. Men vi skal kende usikkerhederne og være i stand til at håndtere dem. Derfor er nye retningslinjer vigtige, mener Jan Reckendorff.

Anklagemyndigheden vil anmode domstolene om hurtigst muligt at beramme de sager, der har været udsat som følge af det midlertidige stop. Allerede berammede sager vil som udgangspunkt kunne gennemføres som planlagt. Der kan dog i den første tid være enkelte sager, der må udsættes eksempelvis for at udføre fornyet kvalitetskontrol eller med henblik på tilrettelæggelse af bevisførelsen. Desuden kan der være sager, som vil kræve mere tid i retten.