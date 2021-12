Test og vaccination afgørende. Lyt til medarbejdernes bekymring

Test- og vaccinationsindsatsen er afgørende for, at vi har styr på corona-epidemien herhjemme.

Det fintmaskede net af teststeder med tilbud til borgere, der enten døjer med symptomer eller har mistanke om risiko for smitte, bevirker, at sundhedsmyndighederne kan følge smittens udbredelse både i omfang og geografi, hvad der igen giver politikerne basis for indgreb i form af anbefalinger og egentlige restriktioner.

Og vaccinationerne er af afgørende betydning for befolkningens modstandskraft mod sygdommen. Hvad der igen er centralt i forhold til at undgå, at eksploderende indlæggelsestal tvinger vores sundhedsvæsen i knæ.

Derfor er det bekymrende, at flere podere og vaccinatører over for Nordjyske udtrykker deres frustration og utryghed i forhold til netop driften af test- og vaccinationssteder i Nordjylland.

Ledelsen bliver benævnt som ”usynlig”, og ledelsesmandatet ude på stederne er ifølge flere af de udøvende så uklart, at det reelt bliver holdledere, som nok skal kunne træffe praktiske beslutninger, men ikke står med ledelsen af medarbejderne, som alligevel kommer til at tage den del af ledelsen på sig.

Konkret nævnes situationen omkring snestormen for små to uger siden. Her blev podere sendt ud i snemængderne i bil uden vinterdæk, og medarbejderne oplevede, at deres utryghed i forhold til at komme hjem fra teststedet ikke blev taget alvorligt. Problemer, fejl og mangler har poderne også oplevet, at de ikke har kunnet får hjælp til at klare. Og så sent som i sidste uge opstod der problemer og kø ved teststedet i Nykøbing på Mors, fordi den person, der skulle komme og låse op, ikke mødte ind, og der var ikke en plan B i situationen.

Umiddelbart synes problemerne at bunde i organisationen af arbejdet. I TestCenter Danmark i Region Nordjylland findes én driftsleder, som er nærmeste leder for over 500 podere og vaccinatører. Herunder er der en stribe holdledere - typisk medicinstuderende - som styrer driften på test- og vaccinationssteder. Herunder er der igen en række kontaktpersoner, som kan være medicinstuderende, men også unge på sabbatår, som igen har et ansvar for, at tingene på klinikken kører, som de skal.

Advarselslamperne bør blinke rødt ved mindst to forhold:

For det første er det selv for den skarpeste leder umuligt at have en medarbejderportefølje på 500 medarbejdere og så drive egentlig og ordentlig ledelse.

For det andet udgøres de enkelte hold ofte af unge mennesker, der kommer med forskellig ballast uden at kende til hinanden, hvorfor ledelsesopgaven kræver langt mere synlighed og klare rammer, end hvis der er tale om et sammentømret team af ældre og mere erfarne medarbejdere.

Region Nordjylland og TestCenter Danmark vil kun give skriftlige svar på kritikken uden mulighed for at stille yderligere spørgsmål til de konkrete problemer. Parterne lover at lytte og understreger, at både test- og vaccinationsindsats kører forsvarligt uden kritik fra sundhedsmyndighederne.

Vi håber, de har ret. For som nævnt er både test- og vaccinationsarbejdet alt for vigtigt til, at medarbejderne føler sig ledelsesforladte og ikke kan få den fornødne hjælp, når de oplever behov.