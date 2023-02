Nu huserer den mest smitsomme covid-variant, vi har set: Se, hvorfor man alligevel lukker alle testcentre

NORDJYLLAND: Et stort antal danskere hoster og snotter i øjeblikket uden at være klar over, at corona-virus i nogle tilfælde er synderen. Man kender ikke det præcise omfang, fordi kun ganske få bliver pcr-testet, og hjemmetests er også efterhånden gledet ud af vores hverdag.

Prøver fra spildevandet har imidlertid de seneste uger vist et stigende antal smittede med covid-19. Den mest smitsomme virus-variant, der hidtil er set, Kraken, breder sig med lynets hast.

- Den er åbenbart lige dét smartere og stærkere end tidligere varianter. Lige nu udgør den omkring en tredjedel af de registrerede smittede og vil formentlig snart være dominerende, fortæller professor Henrik Nielsen, Aalborg Universitetshospital.

Testcentrene registrerer kun toppen af isbjerget, hvad smitte angår, men spildevandet antyder altså et stort mørketal af smittede.

Ikke alvorlig sygdom

Der har ikke tilsvarende været en stigning i antal indlæggelser og dødsfald forårsaget af covid-19, og det er helt afgørende for, hvordan myndighederne reagerer.

- Eftersom den nye omikron-variant øjensynlig ikke er mere sygdomsfremkaldende, er jeg ikke specielt bekymret, siger Henrik Nielsen.

Man skal - som ved andre sygdomme - blive hjemme, mens man har det skidt, undgå at smitte andre og komme på job og i skole, når man er ovenpå igen, lyder anbefalingen.

- Det er den virkelighed, vi skal vænne os til, fastslår Henrik Nielsen.

Den ny variant, XBB.1.5, er mere smitsom og kan bedre undvige immunitet fra vaccine og tidligere smitte. Selvom den altså ikke umiddelbart vækker bekymring, har den fået tilnavnet Kraken, efter et skræmmende søuhyre med lange tentakler.

Afføring afslører

Der er for nylig også skåret ned på antallet af steder, hvor man tager prøver fra spildevandet. Gennem spor af coronavirus i afføringen kan det give myndighederne indtryk af, hvor mange smittede der er i det område, spildevandet kommer fra.

For at bevare et overblik over smitten giver det god mening fortsat at undersøge spildevandet, vurderer Henrik Nielsen.

- Det er en ret nem og billig måde at overvåge sygdommens udbredelse, og da vi ikke ved alt om den her virus' natur, skal vi fortsat holde øje med den, fastslår Henrik Nielsen.

Man undersøger også med mellemrum blod fra bloddonorer, for at se hvor mange der har dannet antistoffer efter at have haft sygdommen

Testcentre lukker

Henrik Nielsen tør ikke gætte på, om der bliver behov for at vaccinere igen til efteråret.

- Det afhænger af, hvor god immunitet fra tidligere stik og overstået smitte holder sig, og om nye varianter kommer til.

Myndighederne får et overblik over befolkningens aktuelle immunitet gennem et overvågningsprogram, hvor et par tusinde danskere med mellemrum får taget blodprøver, der viser, hvor hurtigt deres antistoffer aftager. Det holder myndighederne øje med hen over sommeren.

- Det er for sent at reagere med et nyt boosterstik, når vi eventuelt ser indlæggelser i efteråret, siger Henrik Nielsen.

De nationale sundhedsmyndigheder har besluttet, at alle testcentre skal lukke senest ved udgangen af marts måned, fordi kun ganske få danskere har behov for en test. I Nordjylland har der i mange måneder kun været testcentre i Aalborg, Hjørring og Thisted.

Når centrene lukker, skal man formentlig til egen læge for at få foretaget en pcr-test. Men kun hvis lægen vurderer, at det er nødvendigt at vide med sikkerhed, om patienten er smittet.

Det kan f.eks. være hvis lægen overvejer at give en særligt sårbar patient den Paxlovid-pille, der kan lægge en dæmper på covid-19-sygdommen.

Alle andre er henvist til at benytte en selvtest, hvis de vil vide, om de er smittet.