Triste tal: Unge nordjyder lever livet farligt i trafikken

NORDJYLLAND:Unge nordjyder lever i bogstavelig forstand livet farligt, når de begiver sig ud i trafikken. Er du mellem 15 og 24, så er din risiko for at komme alvorligt til skade eller blive slået ihjel i trafikken næsten dobbelt så stor for nordjyske unge i forhold til unge fra København.

Det viser tal fra Rådet for Sikker Trafik - for hver 37,5 ud af 10.000 nordjyder i aldersgruppen bliver hvert år enten alvorligt kvæstet eller slået ihjel i trafikken. Det tilsvarende tal for København er 20,0, og på landsplan er det 27,7. Så nordjyske unges risiko i trafikken er også markant større end landsgennemsnittet.

Tallene er baseret på opgørelser over ulykker fra 2016 til 2020, og de er geografisk trukket på politikredsene, så Thisted og Morsø kommuner er ikke med i tallet for Nordjyllands Politi, idet de dækkes af Midt- og Vestjyllands Politi. Det gør dog ikke de unge i de to kommuner særlig meget mindre udsatte, idet taller for Midt- og Vestjyllands Politikreds er 36,5 alvorligt kvæstede eller dræbte for hver 10.000 i aldersgruppen.

Risikoen for at blive alvorligt kvæstet eller dræbt i trafikken er generelt faldet siden 2009, skriver Rådet for sikker trafik, men for de 15-24 årige stagnerede faldet i 2015. Deres risiko for alvorlig ulykke eller død er altså ikke fuglt med den generelle udvikling, og som en konsekvens af det, vil rådet styrke den forebyggende indsats.

Det skal ske gennem en kampagne, Sikker Trafik Live, hvor unge, der selv har fået deres liv og fremtidsmuligheder ændret voldsomt som følge af en trafikulykke, tager ud på skoler og ungdomsuddannelser og fortæller. Fortæller om, hvordan egne valg og fejl begået i et kort øjeblik har fået stor betydning for resten af deres liv.

LIVE-ambassadørerne er ofte unge personer, som selv er kommet til skade i trafikken, fordi de f.eks. kørte for stærkt, havde drukket, var uopmærksomme eller ikke havde sele på.

- Mødet med en trafikskadet person, som de unge kan spejle sig i, er noget, de kan huske i lang tid og påvirker deres adfærd. Det får de unge til i højere grad at bruge selen, sænke hastigheden og lade bilen stå, hvis de har drukket. Men vi er ikke i mål endnu, og derfor søger vi personer, som lever med konsekvenserne af en trafikulykke, og som kunne tænke sig at påvirke unges adfærd i trafikken, siger Lars Olsen, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

