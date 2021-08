Thomsen & Fals reddet fra konkurs: Her er den nye ejer

NORDJYLLAND:Mandag formiddag blev de cirka 100 ansatte i den rådgivende installatørvirksomhed Thomsen & Fals orienteret om, at de to ejere havde indgivet en konkursbegæring.

Men nu er virksomheden og arbejdspladserne reddet.

Redningen kommer gennem et opkøb fra Viborg-virksomheden Brøndum, der ønsker at bevare alle Thomsen & Fals' aktiviteter og hele medarbejderstaben.

- Det er en kæmpe lettelse, og jeg er utrolig glad og stolt over, at vi så hurtigt er blevet enige med nogen, der vil føre virksomheden og vores værdier videre, siger den tidligere direktør i Thomsen & Fals, Morten Fals, der følger med over til Brøndum-koncernen.

Fik besked torsdag aften

Alle ansatte i Thomsen & Fals fik torsdag aften en sms om, at arbejdspladserne var reddet af en anden virksomhed. Fredag klokken 12 har de ansatte så været samlet for at møde den nye ejer.

- Jeg kan mærke på de ansatte, at det er en lettelse, at dem, der overtager, er en virksomhed, der ønsker dem. Vi kender Brøndum, og de to virksomheder er en godt match, så jeg er sikker på, at det bliver rigtigt godt, siger Morten Fals.

- Det har været en uge, hvor vi er gået fra helvede til himmelen, siger han.

Bliver på nuværende adresse

Konkursen, som blev meldt ud mandag, skyldes, at Thomsen og Fals havde et udestående på 14 millioner kroner - og mere end 10 af dem hos en stor entreprenør.

Inden konkursen ejede Morten Fals og Kristian Fromberg tilsammen virksomheden med henholdsvis 70 og 30 procent.

Thomsen & Fals A/S Mandag blev alle aktiviteter i selskabet stoppet, efter at ejerne have begæret selskabet konkurs. Virksomhedens adresse er Lundeborgvej i Aalborg Øst Virksomheden har 80 ansatte Virksomheden er rådgivende installatør med følgende kompetencer: el-teknik, VVS, ventilation og blik Virksomhedens overskud var i regnskabet for 2019 til 2020 på knap 427.000 kroner. Til sammenligning var overskuddet året før på 488.000 kroner. VIS MERE

Som en del af handlen er det aftalt, at Thomsen & Fals bliver på den nuværende adresse i Aalborg. Navnet vil i en periode blive videreført, mens den bedste integration for medarbejderne planlægges.

Er i Nordjylland

Brøndum er allerede til stede i Aalborg og købte i december Kemp & Lauritzens fjernvarme- og industriaktiviteter i Nordjylland.

Brøndum er en af Danmarks ældste teknikentreprenører med over 400 medarbejdere fordelt over hele landet samt i Grønland.

Virksomheden arbejder indenfor VVS, ventilation, sprinkler, køl, fjernvarme og energi, til både private boliger, bygninger og industrianlæg.