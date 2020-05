Thybo klar til den helt store revyscene

Cirkusrevyen for i år er aflyst. Det oplyser revyen i en pressemeddelelse.

- Det er med tungt hjerte, at vi må meddele, at Cirkusrevyen 2020 er aflyst, skriver revyen og fremhæver, at hensynet til gæsternes sikkerhed er dens førsteprioritet.

Ifølge Cirkusrevyen er det både coronakrisen, en kommunekonflikt og nye retningslinjer for forestillinger, der ligger til grund for aflysningen.

Cirkusrevyen er Danmark største revy, og den ligger på Dyrehavsbakken i Klampenborg nord for København.

Denne revysæson skulle have været den sidste for skuespiller Ulf Pilgaard.

Men han har valgt at udskyde sin finale til næste år, hvor også Merete Mærkedahl, Niels Ellegaard, Lisbet Dahl, Henrik Lykkegaard og Niels Olsen er at se på plakaten.

En revystjerne er født

For thyboen Merete Mærkedahl er engagementet med Cirkusrevyen et spring op på den helt store revyscene. Hun, der i den brede offentlighed nok er mest kendt i rollen som Otilia i ”Badehotellet”, debuterede som revyskuespiller i Hjørring Revyen i 2018.

"Med hendes debut er en revystjerne født", skrev NORDJYSKEs anmelder ved den lejlighed. Og næste år skal hun altså stå på scenen sammen med legenderne Ulf Pilgaard og Lisbet Dahl.

Alle, der har købt billet til årets revy, har automatisk fået den flyttet til næste år. Det er dog også muligt i stedet at ombytte billetter eller refundere dem, oplyser Cirkusrevyen.