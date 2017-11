Ti spritbilister på J-dag

NORDJYLLAND: 10 spritbilister gik i nettet i nat og i morges, da Nordjyllands Politi havde særligt fokus på de motoriserede trafikanters blodfortyndende midler i forbindelse med J-dag. Det var mellem klokken 23 fredag og syv lørdag morgen, at der var ekstra politi på gader og veje i den anledning, og ti spritbilister på en nat er den del over det normale.

- Når man leder efter ting, så finder man som regel lidt mere, sådan er det jo altid. Desværre. Men det er selvfølgelig nedslående, at der er så mange. Vi plejer jo at holde spirituskontroller hver eneste gang, julebryggen bliver frigivet, men det er ligesom Hjallerup Marked og andre større ting, de er der alligevel, konstaterer vagtchef Bent Højgaard fra Nordjyllands Politi.

Udover fangsten af spritbilister var J-dag i øvrigt en ganske stille aften. Tre-fire fulderikker i detentionen i Aalborg er helt normalt for natten til en lørdag, siger Bent Højgaard.

Hos kollegaerne hos Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro lyder det, at natten har været travl med en del fuldemandsbøvl, men uden de større optrin i øvrigt. Også her har der været fokus på at kontrollere bilisterne, både i nat og også her til morgen, hvor nogen kunne være fristet til at liste en morgenbrandert hjem eller til bageren, men tallene for indsatsen var ikke gjort op lørdag morgen.